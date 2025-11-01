به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در آئین امضای قراردادهای فروش و جمع‌آوری روزانه ۲۹۵ میلیون فوت‌مکعب گاز مشعل در ۱۲ میدان نفتی، اظهار کرد: از وزارت نفت به‌دلیل تسریع در جمع‌آوری گازهای مشعل قدردانی می‌کنم. دولت آماده است هر مشکل و مانعی را که بخش خصوصی در این مسیر دارد، برطرف کند تا حتی این پروژه زودتر از ۱۸ ماه اعلام‌شده، به پایان برسد.

وی با بیان اینکه گازهای مشعل در واقع سرمایه و ثروتی هستند که در حال سوختن هستند و ما تنها نظاره‌گر آن هستیم، افزود: جمع‌آوری این گازها افزون بر بازگشت سرمایه، از آلودگی محیط‌زیست نیز جلوگیری می‌کند. از این‌رو، هرچه بتوانیم زمان اجرای این پروژه را کاهش دهیم، به نفع ما خواهد بود.

شایان ذکر است، قراردادهای جمع‌آوری روزانه ۲۹۵ میلیون فوت‌مکعب گاز مشعل میدان‌های «رگ سفید یک و دو»، «بی‌بی حکیمه یک»، «کوپال بنگستان»، میدان‌های «اهواز یک، سه و چهار آسماری»، «گلخاری سه»، «لالی»، «هفت شهیدان»، «زیلایی» و «کارون» امروز و با فرمان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور امضا شد.