مدبر: تضعیف روابط با مسکو و پکن به زیان کشور تمام خواهد شد

روح الله مدبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روابط ایران و روسیه، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، روسیه با موضع‌گیری تاریخی و بی‌سابقه در بیانیه‌ای رسمی، پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و نامشروع بودن هرگونه تحریم علیه ایران را اعلام کرد و مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» را غیرقانونی دانست.

وی افزود: پس از این مواضع، جریان‌های رسانه‌ای غربی به‌ویژه تحت هدایت اتاق فکر آنگلوساکسونی باکینگهام و رسانه‌های انگلیسی، موجی از تخریب رسانه‌ای علیه روسیه را با استفاده از برخی عوامل غرب‌گرای داخلی در ایران آغاز کردند؛ فضایی که صددرصد مغایر با منافع و امنیت ملی ایران است.

مدبر ادامه داد: انتشار مصاحبه‌ها و مواضع برخی چهره‌های سیاسی سابق ایران با رویکرد ضد روسی، برخلاف ماده ۳۳ توافق جامع راهبردی ایران و روسیه است؛ بندی که دو طرف را موظف می‌کند از هرگونه تبلیغات منفی، اتهام‌زنی و شایعه‌پراکنی علیه یکدیگر در رسانه‌ها خودداری کنند.

وی تأکید کرد: تداوم این رفتارها می‌تواند از منظر حقوقی، مستوجب شکایت و پیگیری طبق مفاد توافق راهبردی باشد.

کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: از آنجا که برخی از این افراد پیش‌تر در مناصب سیاسی رسمی بوده‌اند، مواضع آنان در خارج از کشور ممکن است به‌عنوان مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود و این مسئله سبب ابهام در برداشت مقامات روس و سایر بازیگران بین‌المللی خواهد شد.

وی ادامه داد: در حالی که رویکرد ایران همکاری متوازن با روسیه است و ما دیدیم که دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام رهبری را به طرف روسی منتقل کرد، لذا رویکرد کلان سیستم، دوستانه است. همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از حمایت روسیه صحبت می‌کنند اما جریان غربگرا که مسئولیت‌هایی در گذشته داشته وقتی مواضع ضد روابط خود را اعلام می‌کند، این ابهام را در ذهن مخاطب خارجی و مراکز دیپلماتیک روس به وجود میاورد که این مواضع رسمی ایران است.

وی خواستار اقدام جدی دولت، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه برای مقابله با سخنان تفرقه‌افکنانه جریان غرب‌گرا شد و گفت: این جریان در شرایط حساس کنونی عملاً در راستای منافع دشمنان عمل می‌کند.

مدبر با اشاره به تحولات پیش‌روی نظام بین‌الملل تأکید کرد: در ماه‌های آینده، محور ضد ایرانی متشکل از تروئیکای اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش است تا قطعنامه‌ای خصمانه علیه ایران، به‌ویژه در زمینه محدودیت‌های دریایی، به تصویب شورای امنیت برساند. در چنین شرایطی، حمایت روسیه و چین برای حفظ منافع ملی ایران حیاتی است و هرگونه تضعیف روابط با مسکو و پکن در حقیقت به زیان کشور تمام خواهد شد.

کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه گفت: هجمه‌های اخیر علیه رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات حامی روابط راهبردی با روسیه، نشانه روشنی از فعالیت سازمان‌یافته جریان ضدامنیتی داخلی است که با حمایت بیرونی هدایت می‌شود. هدف این جریان ایجاد اخلال در روابط دوستانه تهران و مسکو و القای این تصور نادرست است که ایران به دنبال همکاری متوازن نیست.

مدبر خاطرنشان کرد: امروز روسیه مسیر ویژه اقتصادی برای ایران گشوده و زمینه خرید تسلیحات نظامی جدید را فراهم کرده است؛ موضوعی که وزیر خارجه روسیه نیز بر آن تأکید کرده است.

وی در پایان افزود: مجموع شواهد نشان می‌دهد پروژه تخریب روابط ایران و روسیه یک طرح هماهنگ و ضدامنیتی است که باید با هوشیاری نهادهای ذی‌ربط خنثی شود.