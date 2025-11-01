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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

صبح زاهدی: مرد ۴۳ ساله بر اثر برق گرفتگی در چمخاله جان باخت

صبح زاهدی: مرد ۴۳ ساله بر اثر برق گرفتگی در چمخاله جان باخت

لنگرود - فرمانده انتظامی لنگرود از جان‌ باختن مرد ۴۳ ساله بر اثر برق گرفتگی در چمخاله این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برق گرفتگی فردی در پل شهر چمخاله لنگرود، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران کلانتری ۱۳ چاف و چمخاله و نیروهای امدادی در محل مورد نظر و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، مردی ۴۳ ساله که در حال جابه جایی کانکس با جرثقیل بوده، بر اثر بی‌احتیاطی دچار برق گرفتگی شده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود بیان داشت: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

این مقام انتظامی در پایان تصریح کرد: رعایت اصول ایمنی و دقت در انجام تمامی کارها به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادثی لازم و ضروری است.

کد مطلب 6641336

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