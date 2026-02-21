۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

وقوع یک فقره قتل در لنگرود؛ قاتل کمتر از یک ساعت دستگیر شد

لنگرود - فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری عامل یک فقره قتل با سلاح سرد در حوزه کلانتری ۱۱ این شهرستان ظرف کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محدوده استحفاظی کلانتری ۱۱، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شده و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد جوانی ۲۱ ساله به علت اختلافات شخصی با فردی ۲۰ ساله درگیر شده و در جریان این نزاع با ضربه چاقو مجروح شده که متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود تصریح کرد: قاتل پس یکساعت از ارتکاب جرم توسط ماموران کلانتری ۱۱ دستگیر شد.

سرهنگ صبح‌زاهدی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، تاکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

