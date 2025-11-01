رحمانی: آذربایجان غربی جزو ۵ استان آخر در شاخص ها؛ موانع برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه آرد، با بیان اینکه در شاخص امنیت، جزو پنج استان برتر کشور هستیم، افزود: اما با وجود این پتانسیل و منابع و ظرفیت‌های فراوان، متأسفانه آذربایجان‌غربی جزو پنج استان آخر از نظر شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، ارزش افزوده، ترک تحصیل و … است.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی استان، تنگ‌نظری برخی افراد است، گفت: باید مسائل و مشکلات را در خود استان حل کنیم و اجازه ندهیم تصمیم‌گیری‌ها به تهران واگذار شود.

رحمانی همچنین با اشاره به برخی موانع ذهنی در مسیر توسعه استان، خاطرنشان کرد: در ذهن خودمان برای پیشرفت آذربایجان‌غربی مانع ایجاد کرده‌ایم و این نگاه باید اصلاح شود و هرکس در هر جایگاهی که هست باید دیدگاهش را در جهت مثبت تغییر داده و نسبت به مسائل استان بی‌تفاوت نباشد.

استاندار آذربایجان‌غربی به آمادگی همه نهادها جهت کمک به پیشرفت استان نیز اشاره کرد و افزود: باید فضایی ایجاد شود که مدیرانی که کار نمی‌کنند تحت فشار قرار گیرند، نه آن‌هایی که تلاش می‌کنند.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی یک استان کشاورزی بوده و باید در حوزه صنایع تبدیلی، آرد و نان، سهمیه بالاتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تشکل‌ها در حوزه آرد و گندم در کنار دولت حضور داشته باشند، افزود: اکنون که بازار و ظرفیت ذخیره‌سازی وجود دارد، باید از فرصت استفاده کرده و نسبت به واردات گندم اقدام شده و واردکنندگان از خارج کشور گندم وارد کنند.

در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، نمایندگان تشکل‌های صنفی و جمعی از فعالان اقتصادی حوزه آرد و نان برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های این بخش از جمله تأمین سهمیه آرد، نحوه توزیع، قیمت‌گذاری، مشکلات حمل‌ونقل و فرایند صدور مجوزها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه کردند و تصمیماتی نیز برای پیگیری و حل فوری برخی مسائل در سطح استانی اتخاذ شد.