به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند جوادی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مصرف نان در استان 30 درصد کاهش داشته، افزود: میزان مصرف آرد از 32 هزار و 500 تن در ماه با 10 هزار تن کاهش و به 22 هزار و 500 تن رسیده است.



وی بیان داشت: بیش از چهار هزار میلیارد ریال در حوزه گندم، آرد و نان به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در آذربایجان غربی صرفه جویی شده است.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، ضایعات نان به طور میانگین 40 درصد در استان کاهش یافته، اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت آرد و نان، آموزش کارکنان و بهسازی نانواییها و ارائه گندم مرغوب به کشاورزان در تولید گندم با کیفیت و نیز تولید آرد با کیفیت اجرا می شود.



جوادی از ذخیره سازی 153 هزار تن گندم در آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: با خرید و ذخیره‌ سازی این میزان گندم در سال جاری، میزان ذخیره ‌سازی گندم در استان به 450 هزار تن رسیده است.



این مسئول با بیان اینکه این میزان گندم ذخیره ‌سازی شده پاسخگوی مصرف بیش از یک سال آذرایجان غربی، اظهار داشت: آذربایجان غربی رتبه دوم کیفیت نان تولیدی در کشور را دارد، که این رتبه باید با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی ارتقا یابد.