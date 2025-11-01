درخشش فیلم «بنت الهور» در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «بنت الهور» که دغدغه‌های زیست محیطی مردم حاشیه تالاب هورالعظیم را به زبان هنر بازتاب داده است، در رقابت‌های بین‌المللی جشنواره نیسان عراق موفق به کسب افتخار شد.

این فیلم که به طور مستقیم به روایت نگرانی‌های یک دختر بچه هورنشین می‌پردازد که زندگی‌اش در پی بحران‌های زیست محیطی منطقه به خطر افتاده است، توانست در میان ۲۳ اثر برگزیده حاضر در این جشنواره بین‌المللی، دو جایزه مهم بهترین کارگردانی و بهترین تدوین را از آن خود کند.

تیم سازنده این فیلم را آمنه ناصری در مقام کارگردان، برهانی (تصویربردار) و بازیگرانی نظیر مرام ناصری، محمد حزبه، عباس ظاهری، محمدرضا یلالی و ناجی طالقانی تشکیل داده‌اند که توانستند صدای آسیب‌دیدگان از بحران زیست‌محیطی خوزستان را به رویدادهای هنری منطقه برسانند.

موفقیت بین‌المللی فیلم «بنت الهور» نه تنها یک دستاورد هنری برای سینمای کوتاه منطقه است، بلکه تأکیدی بر اهمیت و عمق بحران‌های زیست‌محیطی در خوزستان و هورالعظیم دارد که اکنون از طریق لنز دوربین، توجه جامعه جهانی را نیز به خود جلب می‌کند. این پیروزی، اهمیت روایتگری هنری دغدغه‌های هورنشینان را در کنار پیگیری‌های اجرایی مانند جمع‌آوری فلرها و تأمین حق‌آبه، برای مدیران استان بیش از پیش برجسته می‌سازد.