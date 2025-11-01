رئیس شبکه بهداشت کنگان: جانبازان از قهرمانان واقعی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آهو خوش بعد از ظهر شنبه در دیدار با جانباز ۵۰ درصد بازنشسته شبکه بهداشت و درمان کنگان به مناسبت روز پرستار اظهار کرد: جانبازان بازنشسته که سال‌ها در خدمت به جامعه و سلامت مردم تلاش کرده‌اند، همچنان با ایثار خود و همراهی خانواده‌ها به‌ویژه همسرانشان، به جامعه خدمت می‌کنند، فداکاری‌های این عزیزان به‌ویژه در حوزه مراقبت و نگهداری از جانبازان و ایثارگران قابل‌تقدیر است.

وی با اشاره به نقش مهم خانواده‌ها در حمایت از جانبازان و پرستاران، گفت: همسران جانبازان همواره در کنار عزیزان خود حضور دارند و با صبر و فداکاری، بسیاری از مشکلات را به دوش می‌کشند، این نقش مهم و بی‌پایان آن‌ها باید به شکل ویژه‌ای ارج نهاده شود.

در ادامه، از همسر جانباز بازنشسته شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان با اهدای هدیه‌ای تقدیر شد.

این مراسم صمیمی، علاوه بر قدردانی از فداکاری‌های جانباز بازنشسته، فرصتی بود تا از خدمات بی‌وقفه خانواده‌های ایثارگران در دوران سختی‌های جنگ و پس از آن یاد شود.