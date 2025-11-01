کاکاوند: ۱۵ متهم تحت تعقیب در کاشان دستگیر شدند

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ کاشان با شناسایی محلات هدف و با انجام اقدام‌های تخصصی و تحقیق‌های گسترده میدانی، ۱۰ نفر از مخلان نظم و امنیت و پنج سارق را در چند مرحله عملیات هماهنگ دستگیر کردند.

وی ابراز کرد: در راستای پیگیری مطالبات مردمی، مرحله دیگری از طرح امنیت محله‌محور با هدف دستگیری سارقان و متهمان متواری اجرایی شد.

فرمانده انتظامی کاشان با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه هفت فشنگ جنگی و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر تصریح کرد: سارقان به هفت فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

دستبند پلیس کاشان بر دستان سارقان زورگیر

وی همچنین از شناسایی و دستگیری اعضای باند سه نفره سارقان زورگیر در شهرستان کاشان خبر داد.

سرهنگ کاکاوند خاطرنشان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره زورگیری وجه نقد از یک شهروند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: مأموران با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند در کمترین زمان ممکن سه سارق را که با تهدید و استفاده از سلاح سرد مبلغ ۱۴ میلیون ریال از مالباخته سرقت کرده بودند شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به کشف وجوه مسروقه و تحویل آنها به مالباخته تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.