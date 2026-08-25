محکوم متواری در کاشان دستگیر شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی متواری شدن یکی از محکومان و در راستای اجرای حکم قضایی، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی ابراز کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌هایی از محل حضور فرد تحت تعقیب به دست آورده و پس از بررسی‌های لازم، مخفیگاهش را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: مأموران پس از اخذ دستور قضایی و طی عملیاتی هدفمند و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: فرد دستگیرشده از محکومان پرونده‌های مرتبط با جرائم اقتصادی بوده که به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشوربه ۵ سال حبس محکوم شده بود.

سرهنگ کاکاوند در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس گفت: شناسایی و دستگیری محکومان متواری از اولویت‌های پلیس بوده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجرای احکام قضایی و برخورد قانونی با افراد تحت تعقیب را با جدیت دنبال می‌کند.