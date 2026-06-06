دستگیری ۱۶ نفر در اجرای طرح امنیت محله محور در کاشان

سرهنگ ایرج‌ کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح امنیت محله محور در کاشان خبر داد و اظهار کرد: در قالب اجرای این طرح ۱۶ نفر در شهرستان کاشان دستگیر شدند.

وی ابراز کرد: این طرح در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان جامعه در سطح شهر کاشان به مرحله اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: ماموران انتظامی با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی، پس از هماهنگی‌های قضائی هفت نفر سارق، پنج نفر مخل نظم و امنیت عمومی، یک نفر اراذل و اوباش و سه نفر خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص ۷۹۶ گرم انواع مواد مخدر آماده عرضه و ۹ فقره انواع سرقت به همراه یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

سرهنگ کاکاوند در پایان ضمن تشکر از همکاری، همراهی و مشارکت آحاد مردم در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان بر استمرار طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در راستای فراهم نمودن بیش از پیش آرامش برای شهروندان تأکید کرد.