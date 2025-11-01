بالاکتفی: تیم ارزیاب زلزله در بهاباد مستقر شدند

احسان بالاکتفی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زلزله در عمق ۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۴۴ کیلومتری شمالشرق بهاباد رخ داده است و منطقه وقوع زلزله در محدودهای غیرمسکونی قرار دارد، اما بهدلیل عمق نسبتاً کم زمینلرزه، موضوع برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع زلزله اقدامهای اولیه انجام شده است، گفت: یک تیمهای ارزیاب هلالاحمر به محل اعزام شدهاند و هماکنون در حال بررسی وضعیت منطقه هستند.
وی ادامه داد: همچنین با فرمانداری بهاباد نیز تماس داشتم و هماهنگی لازم صورت گرفته و تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر ایجاد خسارت به ما اعلام نشده است.
بالاکتفی با بیان اینکه همکاران ما دائم در حال رصد منطقه هستند تأکید کرد: در صورت دریافت گزارشهای جدید از تیمهای ارزیاب، اطلاعرسانی لازم به مردم و رسانهها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: همکاران ما در فرمانداری بهاباد و مدیریت بحران استان بهطور مستمر شرایط منطقه را رصد میکنند.
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