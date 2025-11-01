مرحله سوم لیگ برتر جاده در قزوین به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده بزرگسالان و مرحله دوم لیگ جاده جوانان بعد از ظهر شنبه با معرفی برترین‌ها در رشته‌های تایم‌تریل و استقامت، امروز در قزوین به کار خود پایان داد.

در رقابت تایم‌تریل انفرادی بزرگسالان، آرش میرباقری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی (شهید عدالت اکبری) عنوان نخست را کسب کرد، سعید صفرزاده از تیم ملوان بندر انزلی در جایگاه دوم ایستاد و بهنام آرین از همین تیم مقام سوم را به دست آورد.

در تایم‌تریل انفرادی جوانان نیز آرش میرباقری از پتروشیمی تبریز موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند. امیر علیزاده از دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) به مقام دوم رسید و آروین جواهری از پتروشیمی تبریز در رتبه سوم قرار گرفت.

در رقابت‌های استقامت جاده بزرگسالان، بهنام آرین از تیم ملوان بندر انزلی موفق شد جایگاه نخست را به دست آورد. امیرحسین وطن‌پرست از تیم رعد پدافند مقام دوم را کسب کرد و حسین عسگری از تیم فولاد مبارکه سپاهان در رده سوم ایستاد.

در مسابقات استقامت جاده جوانان نیز آرش میرباقری از پتروشیمی تبریز عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد. امیر علیزاده از دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) مقام دوم را به دست آورد و علی جهانبانیان از پتروشیمی تبریز سوم شد.

در پایان رقابت‌ها، پیراهن‌های برتر لیگ برتر جاده بزرگسالان نیز معرفی شدند؛ مهدی ناطقی از تیم فولاد مبارکه سپاهان با کسب بیشترین امتیاز، پیراهن طلایی و همچنین پیراهن سبز امتیازی را بر تن کرد. علی لبیب از تیم ملوان بندر انزلی به‌عنوان برترین رکابزن کوهستان، پیراهن قرمز را دریافت کرد و آرش میرباقری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز به‌عنوان بهترین رکابزن زیر ۲۳ سال، صاحب پیراهن سفید شد.

این مسابقات از دیروز جمعه با حضور نزدیک به ۱۶۰ دوچرخه سوار در قالب ۱۴ تیم به میزبانی قزوین برگزار شد.