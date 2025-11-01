نادعلی زاده: شرق مازندران نیازمند توجه جدی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی نادعلی‌زاده شامگاه شنبه در آغاز پروژه تولید ایزوله سویا اظهار کرد: شرق مازندران نیازمند توجه جدی مسئولان است و باید برای کاهش بیکاری و رونق اشتغال در این منطقه تلاش شود.

وی با بیان اینکه تولید از موضوعات مهم و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، افزود: مسئولان باید با دغدغه‌مندی و حمایت از واحدهای تولیدی، مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را هموار کنند.

در ادامه این مراسم، غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شرکت صنعتی بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در بهشهر دارد و با حمایت گروه توسعه صنایع بهشهر، شاهد اجرای فاز جدید این مجموعه در شهرستان هستیم.

وی افزود: نسل‌های متعددی از این کارخانه بهره‌مند شده‌اند و لازم است با توسعه فعالیت‌ها، فرصت بهره‌مندی برای نسل‌های آینده نیز فراهم شود. حمایت از تولید و ایجاد اشتغال از اولویت‌های اصلی ماست و در مسیر کاهش بیکاری باید از چنین طرح‌هایی پشتیبانی شود.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این مراسم با تأکید بر حمایت دستگاه قضائی از تولید اظهار کرد: کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی با مشکلات متعددی در مسیر تولید روبه‌رو هستند و مهم‌ترین وظیفه ما، رفع موانع و پشتیبانی از تولید در چارچوب قانون است.

وی افزود: همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با همکاری و هماهنگی، نسبت به تسهیل امور و حل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کنند. دادگستری مازندران در چارچوب قانون، حامی و پشتیبان واحدهای صنعتی است و از شرکت‌های تولیدی حمایت می‌کند.