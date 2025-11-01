شعبان حسنی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی سیاهکل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیاهکل عصر شنبه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، امام جمعه و فرماندار سیاهکل در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

کار سازمان تبلیغات گفتمان‌سازی است

حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در این مراسم اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی میراث تاریخی و ابتکارات هوشمندانه امامین انقلاب است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در بخش‌های مختلف تبلیغی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است که فعلیت رسانی آن بسیار اهمیت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تشریح رویکردهای سازمان در بخش‌های مختلف اضافه کرد: گفتمان‌سازی برای انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی از اولویت‌های سازمان تبلیغات اسلامی است.

آنطور که نجفی گفته؛ مبنای مأموریت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، همان گفتمان‌سازی و کنش فرهنگی در میدان جامعه بوده و وظیفه اصلی سازمان گفتمان‌سازی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی در تحقق اهداف این سازمان اضافه کرد: هیئت‌ها، کانون‌های فرهنگی، گروه‌های تبلیغی و روحانیون جوان، بازوان اصلی سازمان هستند. این مجموعه‌ها باید در قالب یک ساختار هماهنگ و شبکه‌ای فعالیت کنند تا مأموریت گفتمان‌سازی دینی به نتیجه برسد.

تبلیغات اسلامی یکی از مؤثرترین بازوان فرهنگی نظام است

حجت‌الاسلام محمدعلی کریمی امام جمعه شهرستان سیاهکل هم در این مراسم با اشاره به جایگاه ارزشمند نهاد تبلیغات اسلامی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از مؤثرترین بازوان فرهنگی نظام است که در میدان سخت گیلان با کمترین امکانات، بیشترین حجم فعالیت را بر دوش دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مستمر مجموعه تبلیغات اسلامی و مدیرکل این سازمان افزود: روحیه فروتنی و دوری از هیاهوی نیروهای این سازمان سبب شده است بار سنگین کارهای فرهنگی و تبلیغی بر دوش آنان قرار گیرد، بدون آنکه مطالبه‌ای برای امکانات یا تجهیزات بیشتر داشته باشند.

ارتقای شاخص‌های توسعه با همت مردم و همراهی مسئولان

سیده زهرا میراعلمی، فرماندار شهرستان سیاهکل هم در این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های بالای این شهرستان در مسیر توسعه گفت: سیاهکل همواره از مناطق فعال و باانگیزه استان گیلان بوده و مردم آن در اجرای برنامه‌های مختلف نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با اشاره به وسعت قابل توجه شهرستان افزود: با وجود اینکه سیاهکل یکی از چهارمین شهرستان‌های بزرگ گیلان از نظر مساحت است، اما به دلیل پراکندگی جمعیت و آمار پایین جمعیتی، در برخی موارد از نظر منابع مالی کمتر دیده شده است.

فرماندار سیاهکل با بیان اینکه محدودیت‌ها مانع پیشرفت نشده است، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی، در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌داریم و امیدواریم با همکاری مدیران و مردم، روند پیشرفت شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.

گفتنی است، در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام حسین صباحی، حجت‌الاسلام شعبان حسنی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی سیاهکل معرفی شد.