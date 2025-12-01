به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری میان فرماندار پردیس و مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، بر لزوم همکاری نزدیک‌تر این نهاد با آموزش‌وپرورش برای ارتقای فرهنگ عمومی و برنامه‌ریزی مشترک در حوزه‌های دینی و مردمی تأکید شد.

حجت‌الاسلام منصور باقربیک، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، در این دیدار بر ضرورت همکاری با آموزش‌وپرورش تأکید کرد.

او پیش‌تر در دیداری با مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران نیز گفته بود که این همکاری «فرصت طلایی برای غنی‌سازی تربیت فرزندان این مرز و بوم است».

باقربیک معتقد است که امروز آموزش‌وپرورش «اصلی‌ترین نهاد تمدن‌ساز کشور» است و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و خلأ هویتی نوجوانان نیازمند مشارکت و هم افزایی نهادهای فرهنگی همسو است.

نگاه مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران به همکاری با آموزش‌وپرورش تنها محدود به برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت نیست، او مأموریت اصلی مبلغان و تریبون‌داران را «جهاد تبیین» معرفی کرده و ایجاد شبکه‌های تربیتی مانند «بانوی مجاهد» و «دختران حاج قاسم» را گامی برای آماده‌سازی نسل آینده دانسته است.

این نگاه استراتژیک، همکاری با آموزش‌وپرورش را به یک ضرورت راهبردی برای نهادینه‌کردن ارزش‌ها و مقابله با «تهاجم فرهنگی» تبدیل می‌کند.

باقربیک در گفت‌وگوی خود با فرماندار پردیس نیز گزارش داد که طرح‌های آموزشی، برنامه‌های ویژه نوجوانان و دوره‌های تربیتی با جدیت در حال اجراست و آمادگی برای افزایش همکاری با آموزش‌وپرورش در قالب طرح‌های مشترک وجود دارد.

هدف نهایی این همکاری، به گفته او، «رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه» و پیشبرد پرقدرت‌تر جریان فرهنگ‌سازی در شهرستان‌ها به‌ویژه پردیس است.

فرماندار پردیس نیز در این دیدار بر لزوم «تطابق برنامه‌ها با نیاز واقعی جامعه»، «پرهیز از اقدامات کلیشه‌ای» و «به‌کارگیری روش‌های ابداعی» تأکید و قول حمایت فرمانداری را داد.

رضا طاهرخانی، فرماندار پردیس نیز در این دیدار اعلام کرد: پیوند ساختاریافته‌تر بین اداره تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش می‌تواند «فرهنگ‌سازی در شهرستان‌ها را متحول کند».

وی با اشاره به کندی پیشرفت برخی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به دلیل کمبود امکانات یا ناهماهنگی، جلب مشارکت مردمی را هدف نهایی همه نهادهای متولی خواند و افزود: از آنجایی که دانش‌آموزان پایه اصلی فرهنگ‌سازی هستند، ارتباط مؤثر اداره تبلیغات اسلامی با آموزش و پرورش فرهنگ‌سازی در شهرستان را متحول خواهد کرد.

نقش سازمان تبلیغات اسلامی در «فرهنگ‌سازی» و «اصلاح اندیشه جامعه» در اسناد و سخنان مسئولان بارها تأکید شده است. از سوی دیگر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در جوامع متکثر فرهنگی، برنامه‌ریزی ارتباطات فرهنگی کارآمد برای حفظ وحدت و جلوگیری از تجزیه فرهنگی ضروری است. در این زمینه، نهاد آموزش‌وپرورش به عنوان گسترده‌ترین شبکه رسمی در تماس با نسل جوان، شریکی کلیدی برای نهادهای فرهنگ‌ساز محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد خواسته محلی از همکاری نزدیک‌تر تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش در پردیس، با دیدگاه کلان‌نگر مدیران این نهاد در سطح استان درباره لزوم تربیت نسل آینده و انجام «جهاد تبیین» همسو است.

موفقیت این همکاری، وابسته به طراحی برنامه‌های عملیاتی مشترک، استفاده از روش‌های نوین و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه به‌ویژه جوانان و نوجوانان خواهد بود.