به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ظهر امروز، شنبه ۱۰ آبان ماه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون کشتی، با تأکید بر نقش بنیادین مدارس در پرورش استعدادهای ورزشی، گفت: آموزش و پرورش خاستگاه همه موفقیت‌هاست. اگر قرار است در هر حوزه‌ای، از جمله ورزش، به قله‌های افتخار برسیم، باید ریشه آن را در آموزش و پرورش جست‌وجو کنیم.

کاظمی ضمن قدردانی از تلاش‌های علیرضا دبیر و مجموعه فدراسیون کشتی، اظهار کرد: آقای دبیر از چهره‌های متدین، انقلابی و پرکار ورزش کشور هستند که با روحیه جهادی و تلاش مضاعف، توانسته‌اند در شرایطی خاص و حساس، موفقیت‌های پی‌درپی برای ملت ایران رقم بزنند. این پیروزی‌ها مایه شادی دل مردم و رضایت مقام معظم رهبری شد که خود بهترین دستاورد برای ورزش کشور است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ورزش در نظام تربیتی کشور، تصریح کرد: ورزش پایه‌ای‌ترین ساحت تربیتی است. تن سالم، روح سالم می‌سازد و نشاط و تحرک، زیربنای رشد فکری و اخلاقی دانش‌آموزان است. مأموریت ما ایجاد تحرک همگانی و تبدیل ورزش به یک فرهنگ پایدار در مدارس است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تقویت کانون‌های ورزشی در رشته کشتی، توسعه کشتی آزاد و فرنگی، برنامه‌ریزی مشترک میان فدراسیون کشتی و آموزش و پرورش و توانمندسازی مربیان و داوران منعقد شده است. ما باید روی کشتی سرمایه‌گذاری کنیم، چرا که آینده ورزش کشور متعلق به دانش‌آموزان امروز است.

کاظمی از همه فدراسیون‌های ورزشی کشور دعوت کرد تا با نگاهی هم‌افزا و بدون تعلق بخشی، در مسیر توسعه ورزش دانش‌آموزی گام بردارند و گفت: آینده روشن ورزش ایران از مدارس آغاز می‌شود. به گفته وی؛ سرمایه‌گذاری بر روی کودکان و نوجوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.