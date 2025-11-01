تصادف در محور نقده- ارومیه ۵ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده، در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: شامگاه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید و ال ۹۰ در محدوده نرسیده به سه‌راهی حیدرآباد، پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه، مصدومان جهت دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این سانحه مورد فوتی گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس با سرعت عمل و هماهنگی کامل در محل حاضر و خدمات پیش‌بیمارستانی را ارائه کردند.

رضازاده از شهروندان خواست هنگام رانندگی با رعایت سرعت مطمئنه، اجتناب از سبقت غیرمجاز و تمرکز بر مسیر، مانع بروز چنین حوادثی باشیم.