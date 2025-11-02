وعده ۲۴ماهه برای افتتاح سد «عالی محمود» الیگودرز

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سد «عالی محمود» در شهرستان الیگودرز باهدف تأمین آب برای بهبود و توسعه ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد، تأمین آب صنعت و کنترل سیلاب بر روی رودخانه «عالی محمود» در حوضه آبریز کارون بزرگ در دست احداث است.

این سد از نوع خاکی همگن بوده، طول تاج آن ۵۳۵ متر، حجم مخزن ۳.۵ میلیون مترمکعب و حجم تنظیم آب آن ۲.۸۸ است. این پروژه در حال حاضر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تصویب اعتبار مناسب تا ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

در اجرای برنامه‌های توسعۀ استان لرستان، پروژۀ سد «عالی محمود» شهرستان الیگودرز با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، طبق برنامۀ زمان‌بندی شده، ظرف ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. این سد که در دست اجرا قرار دارد، باهدف تأمین آب پایدار برای بخش کشاورزی و آشامیدنی طراحی شده و می‌تواند زیرساخت مطمئنی برای توسعۀ اقتصادی و رفع چالش‌های آبی منطقه ایجاد کند.

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه

حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق وزارت نیرو و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در حال حاضر این پروژه سدسازی فعال شده است.

برآورد کار این است که تا پایان ۲۴ ماه، این سد به بهره‌برداری برسد وی عنوان کرد: تقریباً تا کنون ۳۰ درصد از این پروژه جلو رفته است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به زمان پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری از سد «عالی محمود» این شهرستان، عنوان کرد: برآورد کار این است که تا پایان ۲۴ ماه، این سد به بهره‌برداری برسد.

گودرزی، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این سد، قسمتی از مشکلات کشاورزی و آب شرب شهرستان الیگودرز را رفع کنیم.

۱۱۰ میلیارد برای پروژه نیاز است

داریوش حسن‌نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قرارداد اولیه سد «عالی محمود» با پیمانکار قبلی ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی عنوان کرد: قرارداد جدید این پروژه سدسازی در آبان‌ماه امسال به پیمانکار ابلاغ شده است.

۵۰ میلیارد تومان از این میزان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده است مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای این پروژه ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده است، گفت: ۵۰ میلیارد تومان از این میزان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده است.

حسن‌پور در ادامه با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه سدسازی، عنوان کرد: این پروژه وضعیت خوبی دارد، خوشبختانه با شتاب بسیار خوبی کار در این پروژه طی می‌شود.

پروژه «از آب‌وگل» درآمده است!

وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه سدسازی «عالی محمود» شهرستان الیگودرز، گفت: ارتفاع این سد از پی، ۳۰ متر است و طول تاج این سد نیز حدود ۴۵۲ متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه در حال حاضر پیمانکار در این پروژه سدسازی مستقر شده و امکانات جدیدی را دارد به این پروژه اضافه می‌کند، گفت: کارهایی را که باید در ابتدا انجام می‌شد، از جمله تزریق و تحکیم آن انجام شده، در حال حاضر پروژه «از آب‌وگل» درآمده است.

حسن‌نژاد، بیان داشت: از این به بعد این پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، با بهره‌برداری از سد «عالی محمود» در افق ۲۴ ماهه آینده، الیگودرز شاهد تحولی زیرساختی در مدیریت منابع آب خواهد بود. این پروژه نه‌تنها بالغ بر ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را از نعمت آب پایدار بهره‌مند می‌کند، بلکه ضامن امنیت آبی برای شرب و صنعت در منطقه خواهد شد. بدون تردید، اجرای به‌موقع این پروژه می‌تواند نمادی از تحقق وعده‌های دولت و مسئولان در مسیر توسعه متوازن و حل چالش دیرینه کم‌آبی در استان لرستان باشد.