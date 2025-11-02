به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زیارتی نصرآبادی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با شهرداران و دهیاران شهرستان فریدن، ضمن تشریح چالش‌های ساختاری در حوزه منابع انسانی و مالی، وعده‌هایی برای پیگیری در سطح ملی مطرح کرد.

وی در بخش تأمین قیر، به تداخل مسئولیت‌ها میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و خواستار رفع این بلاتکلیفی شد.

زیارتی در زمینه منابع انسانی تأکید کرد: دهیاران مشمول قانون کار هستند و لازم است برای رفاهیات آنان، مشابه کارکنان شهرداری‌ها، ردیف بودجه مشخصی پیش‌بینی شود.

وی خلق‌وخوی توسعه‌ای اصفهانی‌ها را که شامل هنرمندی، دقت و حسابگری است، عامل اصلی پیشرفت این استان دانست و افزود: نسخه ملی توسعه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اصفهان در این شاخص‌ها، استثنایی مثبت باقی بماند.

مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری و دهیاری کشور درادامه درباره مدیریت پسماند گفت: رویکرد سازمان از مدیریت نقطه‌ای به مدیریت پهنه‌ای تغییر یافته است؛ به این معنا که یک منطقه جغرافیایی باید توسط یک مرکز متمرکز مدیریت شود تا منابع به‌صورت هدفمند استفاده، شیرابه‌ها کنترل و پس از تصفیه، به آب قابل استفاده در کشاورزی تبدیل شوند.

وی افزود: وظایف ذاتی دهیاران شامل احداث ایستگاه آتش‌نشانی، ایجاد بوستان‌های روستایی، بهسازی معابر، جمع‌آوری زباله و زیباسازی روستاها است.

در این نشست همچنین مجید جوهری، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان، گزارشی از وضعیت اعتبارات شهرستان فریدن ارائه داد. او اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به حساب دهیاری‌های فریدن واریز شده و ۳۵ میلیارد تومان از اعتبارات سال جاری نیز پرداخت شده است.

جوهری افزود: شهرستان فریدن در جذب تسهیلات عمرانی عملکرد ممتازی داشته و تاکنون ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی دریافت کرده است.

وی همچنین بر تمرکز دفتر امور روستایی بر توسعه درآمدهای پایدار از طریق طرح‌هایی مانند ایجاد سردخانه، صنایع تبدیلی و پنل‌های خورشیدی تأکید کرد تا زمینه اشتغال جوانان در روستاها فراهم شود.

لازم به ذکر است، طرح موضوعات حوزه حمل‌ونقل، وعده تحویل یک دستگاه خودروی حمل متوفی نیز به شهرستان فریدن داده شد.