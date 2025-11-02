به گزارش خبرگزاری مهر، مسیرهای راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرها، مراکز بخش‌ها و برخی روستاهای بزرگ استان اعلام شد.

در مرکز استان، مراسم راهپیمایی از ساعت ۹ صبح از میدان شهرداری گرگان آغاز و از مسیر خیابان شهدا به سمت مصلای وحدت ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، سردار باستان، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور، به عنوان سخنران مراسم گرگان حضور خواهد داشت.

همچنین در سایر شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای بزرگ گلستان نیز، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

ساعت شروع و مسیرهای راهپیمایی به این شرح اعلام شده است؛

گرگان ساعت ۹ صبح از میدان شهرداری-خیابان شهدا- به سمت مصلای وحدت

کردکوی ساعت ۹ صبح از مسجد جامع به سمت مصلای نماز جمعه

بندرترکمن ساعت ۱۰ صبح از مدرسه غزه، خیابان جمهوری، به سمت محوطه آموزش و پرورش

بندرگز ساعت ۱۰ صبح، از مسجد محمدیه، به سمت مسجد جامع

علی آباد ساعت ۱۰ صبح، از مسجد محمدیه، به سمت میدان ولایت

رامیان ساعت ۹ صبح از میدان امام علی (ع) به سمت شهرداری

مینودشت ساعت ۱۰ صبح از میدان مرکزی به سمت مصلای نماز جمعه‌

کلاله ساعت ۹:۳۰ صبح، از مسجد جامع، میدان احمدی، به سمت میدان امام خمینی (ره)

گنبد ساعت ۹ صبح از مسجد قائمیه به سمت مصلای نماز جمعه‌ای

گمیشان ساعت ۹ صبح از میدان مرکزی به سمت چهارراه قائم

آزادشهر ساعت ۱۰ صبح از مقابل سپاه شهرستان به سمت حسینیه اعظم

آق قلا ساعت ۱۰ صبح از میدان وحدت (مختومقلی) به سمت میدان امام خمینی (ره)

مراوه تپه ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام علی (ع) به سمت میدان مرکزی

گالیکش ساعات ۱۰ صبح از خیابان گلزار شهدا به سمت چهارراه بانک ملی

انبارالوم ساعت ۱۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) به سمت یادمان شهدای گمنام

نگین شهر ساعت ۱۰ صبح از مسجد المهدی به سمت مسجد صاحب الزمان (عج)

نوده خاندوز ساعت ۹ صبح از مسجد جامع به میدان شهدای غواص

گلیداغ ساعت ۹:۳۰ از میدان شهر به سمت چهارراه داغستانی

تاتارعلیا ساعت ۹ صبح از میدان مختومقلی به سمت مسجد جامع

دلند ساعت ۱۰ صبح از حوزه مقاومت بسیج به سمت مسجد جامع

خان ببین ساعت ۹ صبح، از میدان میرفندرسکی به سمت مصلای نماز جمعه

فاضل آباد ساعت ۱۰ صبح از چهارراه شیرنگ به سمت به سمت گلزار شهدا

مزرعه کتول ساعت ۱۰ صبح از حوزه مقاومت بسیج به سمت حسینیه صابری

سنگدوین ساعت ۱۰ صبح از مسجد محمدرسول الله (ص) به سمت یادمان شهدای گمنام

شیرنگ ساعت ۹ صبح از آموزشگاه به سمت دبستان سوده

دوزین ساعت ۱۰ صبح از سه راهی دوزین به سمت مسجد پنج تن آل عبا (ع)

صادق آباد ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام جعفرصادق (ع) به سمت مدرسه برکت

ینقاق ساعت ۹:۳۰ از مدرسه شهید مفتح به سمت مسجد امام حسین (ع)

سرخنکلاته ساعت ۱۰ صبح از مقابل مرکز بهداشت به سمت مسجد جامع

قرق ساعت ۹ صبح از میدان امام حسن عسکری (ع) به سمت گلزار شهدای گمنام

فراغی ساعت ۹:۳۰ از میدان شهرداری به سمت گلزار شهدا

اینچه برون ساعت ۱۰ صبح از مقابل بخشداری به سمت مصلای نمازجمعه‌

مهترکلاته ساعت ۹ صبح از شرکت تعاونی به سمت مسجد جامع

دنگلان ساعت ۹ صبح از مسجد صاحب‌الزمان (عج) به سمت شورای اسلامی

یساقی ساعت ۹ صبح از مسجد جامع به طرف ورودی روستا

میاندره ساعت ۹ صبح از مسجد جامع به سمت ابتدای محل

نوکنده ساعت ۱۰ صبح از مقابل شهرداری به سمت مصلای نماز جمعه

داشلی برون ساعت ۱۰ صبح از مسجد عرفانیه به سمت میدان وحدت

کرند ساعت ۱۰ صبح از چهارراه عرفانیه به سمت میدان وحدت

قلعه قافه ساعت ۱۰ صبح از مرکز روستا به سمت امامزاده حلیمه خاتون

کلاسره ساعت ۱۰ صبح از مسجد جامع به سمت مزار شهدا

سیمین شهر ساعت ۹ صبح از چهارراه به سمت مصلای نماز جمعه