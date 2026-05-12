رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه جدید حوزه اجاره مسکن، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجارهای که موعد آنها در ایام جنگ به پایان رسیده، به صورت خودکار برای مدت دو ماه تمدید میشود.
وی افزود: این فرآیند در سامانه «خودنویس» وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شده و ثبت قراردادها چه توسط مردم و چه از طریق مشاوران املاک در این سامانه انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جلسات اخیر، شناسایی واحدهای خالی از سکنه است و طبق قانون، واحدی که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی باشد، مشمول مالیات خواهد شد.
الماسی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد حدود ۱۵ هزار واحد خالی از سکنه در استان وجود دارد که در سامانه املاک و اسکان ثبت نشدهاند و از مردم درخواست میشود هرچه سریعتر اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که در سامانه ثبت نشوند به عنوان خانه خالی تلقی شده و پس از شناسایی، مشمول مالیاتهای سنگین خواهند شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در این زمینه گفت: شهرداریها، دستگاههای خدماترسان شامل آب، برق و گاز و همچنین دستگاههای نظارتی در فرآیند شناسایی خانههای خالی همکاری خواهند داشت و این واحدها ظرف کمتر از ۱۵ روز به سازمان امور مالیاتی معرفی میشوند.
الماسی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه مسکن خبرنگاران اشاره کرد و افزود: تسهیلات فاز نخست پروژه ۱۵۰ واحدی خبرنگاران در هفته جاری پرداخت شده و این پروژه اکنون در مرحله اجرای اسکلت و سقف قرار دارد.
وی ادامه داد: بخشی از پروژه که مربوط به تعاونی دیگری بوده، به دلیل فسخ قرارداد پیمانکار متوقف شده اما پروژه ویژه خبرنگاران با جدیت در حال پیگیری است و استاندار کرمانشاه نیز دستورات لازم را در این خصوص صادر کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه درباره فاز دوم مسکن خبرنگاران نیز گفت: تعیین تکلیف زمین این پروژه انجام شده و اداره ثبت اسناد موظف شده سند مربوطه را منتقل کند تا مراحل کمیسیون ماده پنج و اقدامات بعدی انجام شود.
الماسی اظهار کرد: برنامهریزی ما این است که در ادامه، ساخت برخی پروژههای خبرنگاران به صورت گروهساخت و با مشارکت مستقیم خود خبرنگاران انجام شود تا وابستگی به انبوهسازان کاهش یابد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای پروژهها عنوان کرد: یکی از چالشهای اصلی، پرداخت نشدن آورده از سوی بخشی از متقاضیان خبرنگار است که روند پیشرفت پروژه را تحت تأثیر قرار داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه همچنین از فعالسازی مجدد پروژههای ۵۸۸ واحدی و ۷۱۲ واحدی خبر داد و گفت: با دستور استاندار، موضوع جاده دسترسی و همچنین تقسیط هزینه انشعابات آب، برق و گاز در دستور کار قرار گرفته است.
الماسی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای خدماترسان پذیرفتهاند هزینه انشعابات در سه تا چهار قسط دریافت شود تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به تکمیل واحدهای مسکونی اقدام کنند.
نظر شما