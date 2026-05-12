  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

قرارداد مستأجران در کرمانشاه ۲ ماهه تمدید می‌شود

قرارداد مستأجران در کرمانشاه ۲ ماهه تمدید می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تمدید خودکار دو ماهه قرارداد مستأجران و شناسایی حدود ۱۵ هزار واحد خالی از سکنه در استان خبر داد.

رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه جدید حوزه اجاره مسکن، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، قراردادهای اجاره‌ای که موعد آن‌ها در ایام جنگ به پایان رسیده، به صورت خودکار برای مدت دو ماه تمدید می‌شود.

وی افزود: این فرآیند در سامانه «خودنویس» وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده و ثبت قراردادها چه توسط مردم و چه از طریق مشاوران املاک در این سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در جلسات اخیر، شناسایی واحدهای خالی از سکنه است و طبق قانون، واحدی که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی باشد، مشمول مالیات خواهد شد.

الماسی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار واحد خالی از سکنه در استان وجود دارد که در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده‌اند و از مردم درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که در سامانه ثبت نشوند به عنوان خانه خالی تلقی شده و پس از شناسایی، مشمول مالیات‌های سنگین خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل آب، برق و گاز و همچنین دستگاه‌های نظارتی در فرآیند شناسایی خانه‌های خالی همکاری خواهند داشت و این واحدها ظرف کمتر از ۱۵ روز به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

الماسی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه مسکن خبرنگاران اشاره کرد و افزود: تسهیلات فاز نخست پروژه ۱۵۰ واحدی خبرنگاران در هفته جاری پرداخت شده و این پروژه اکنون در مرحله اجرای اسکلت و سقف قرار دارد.

وی ادامه داد: بخشی از پروژه که مربوط به تعاونی دیگری بوده، به دلیل فسخ قرارداد پیمانکار متوقف شده اما پروژه ویژه خبرنگاران با جدیت در حال پیگیری است و استاندار کرمانشاه نیز دستورات لازم را در این خصوص صادر کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه درباره فاز دوم مسکن خبرنگاران نیز گفت: تعیین تکلیف زمین این پروژه انجام شده و اداره ثبت اسناد موظف شده سند مربوطه را منتقل کند تا مراحل کمیسیون ماده پنج و اقدامات بعدی انجام شود.

الماسی اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما این است که در ادامه، ساخت برخی پروژه‌های خبرنگاران به صورت گروه‌ساخت و با مشارکت مستقیم خود خبرنگاران انجام شود تا وابستگی به انبوه‌سازان کاهش یابد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای پروژه‌ها عنوان کرد: یکی از چالش‌های اصلی، پرداخت نشدن آورده از سوی بخشی از متقاضیان خبرنگار است که روند پیشرفت پروژه را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه همچنین از فعال‌سازی مجدد پروژه‌های ۵۸۸ واحدی و ۷۱۲ واحدی خبر داد و گفت: با دستور استاندار، موضوع جاده دسترسی و همچنین تقسیط هزینه انشعابات آب، برق و گاز در دستور کار قرار گرفته است.

الماسی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان پذیرفته‌اند هزینه انشعابات در سه تا چهار قسط دریافت شود تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به تکمیل واحدهای مسکونی اقدام کنند.

کد مطلب 6827680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه