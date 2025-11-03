ماهواره نظامی هند به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، فضاپیمای CS-۰۳ که با نام GSAT-۷R نیز شناخته می‌شود سوار بر یک موشک LVM۳ از مقر ساتیش داوان در ساعت ۵:۲۶ دقیقه عصر به وقت محلی هند به فضا پرتاب شد.

LVM۳ حدود ۱۶ دقیقه پس از پرتاب، ماهواره ۴۴۰۰ کیلوگرمی CS۰۳ را به مدار انتقال زمین ثابت برد. به گفته سازمان فضایی هند این سنگین‌ترین ماهواره ارتباطی پرتاب شده به این مدار از خاک این کشور است.

فضاپیما به تدریج در مدار زمین ثابت مستقر خواهد شد که مسیری دایره وار در ارتفاع ۳۵۷۸۶ کیلومتری بالای زمین است. در این ارتفاع، سرعت مداری با سرعت چرخش زمین مطابقت دارد و به فضاپیما اجازه می‌دهد تا به طور مداوم بر فراز یک بخش از زمین معلق بماند.

به همین دلیل مدار زمین‌ثابت، مقصدی محبوب برای ماهواره‌های جاسوسی و فضاپیماهای ارتباطی مانند CMS-۰۳ است. این ماهواره جدید به عنوان یک حلقه ارتباطی کلیدی برای نیروی دریایی هند عمل خواهد کرد.

روزنامه تایمز آو ایندیا درباره این ماهواره نوشت: GSAT-۷R یا CMS-۰۳ با محموله‌های ارتقا یافته، برای گسترش ارتباطات چند باندی و امن برای عملیات رو به رشد نیروی دریایی در آب‌های آزاد طراحی شده است. CMS-۰۳ ارتباطات بلادرنگ را برای عملیات دریایی، دفاع هوایی و کنترل فرماندهی استراتژیک در سراسر منطقه وسیع اقیانوسی و زمینی فراهم خواهد کرد.

LVM۳ با ارتفاع ۴۳.۵ متر قدرتمندترین موشک هند به شمار می‌آید و می‌تواند تا هشت هزار کیلوگرم بار به مدار پایین زمین ببرد.