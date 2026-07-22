سردار آزادی: کنگره شهدای کردستان باید به یک جریان مردمی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر برگزاری کنگره اظهار کرد: طی یک سال گذشته ساختار کنگره، کمیته‌ها و ستادهای شهرستانی شکل گرفته و ظرفیت‌های مختلف استان برای برگزاری این رویداد به میدان آمده است.

وی افزود: فعالیت در حوزه شهدا، جهاد در راه خداست و باید همه ظرفیت‌های موجود برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کار گرفته شود، چراکه دشمن تلاش می‌کند روحیه ایثار و مقاومت در جامعه تضعیف شود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه پاسداران با تأکید بر اهمیت هنر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: هنر یکی از مهم‌ترین ابزارها برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و معرفی سبک زندگی شهدا به نسل جدید است و در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما لازم است این بخش بیش از پیش تقویت شود.

ضرورت راه‌اندازی پویش‌های کتابخوانی

آزادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید کتاب گفت: کمیته تألیف کنگره در کردستان به خوبی شکل گرفته و تقسیم کار مناسبی انجام شده است و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جریان مؤثر در حوزه تولید و نشر کتاب‌های مرتبط با شهدا باشد.

وی ادامه داد: تولید کتاب به تنهایی کافی نیست و باید زمینه مطالعه و دیده شدن این آثار نیز فراهم شود؛ برگزاری پویش‌های کتابخوانی در میان دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان، محلات و اقشار مختلف می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه پاسداران با اشاره به ضرورت افزایش مخاطبان آثار تولیدشده در کنگره‌ها عنوان کرد: هدف باید این باشد که آثار مربوط به شهدا صرفاً تولید نشوند، بلکه خوانده و دیده شوند و ارتباط مؤثری با مخاطبان به‌ویژه نسل جوان برقرار کنند.

اجرای پویش فاتحان شمال غرب

آزادی از اجرای پویش فاتحان شمال غرب به عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کنگره خبر داد و گفت: در این پویش تلاش شده است ظرفیت شهرستان‌ها برای معرفی کتاب‌های مرتبط با تاریخ پرافتخار منطقه و نقش مردم کردستان در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تأمین امنیت به کار گرفته شود.

وی افزود: با تشکیل ستادهای پویش در شهرستان‌ها، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کاروان‌های معرفی کتاب در چند شهرستان استان انجام خواهد شد تا آثار به صورت چهره‌به‌چهره در میان دانش‌آموزان، معلمان، روحانیون و اقشار مختلف معرفی شود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه پاسداران ادامه داد: برای برگزاری مسابقات کتابخوانی نیز پیش‌بینی‌هایی انجام شده و حمایت لازم در زمینه تأمین کتاب و جوایز صورت خواهد گرفت تا یک جریان گسترده کتابخوانی در استان شکل بگیرد.

کنگره باید مخاطب‌محور باشد

آزادی با تأکید بر ضرورت توجه به میزان اثرگذاری برنامه‌های کنگره اظهار کرد: در همه فعالیت‌های کنگره باید مخاطب‌شناسی و مخاطب‌یابی مورد توجه قرار گیرد و مشخص باشد چه تعداد در یادواره‌ها حضور پیدا کرده‌اند و چه میزان از جوانان با برنامه‌های کنگره و فرهنگ شهدا ارتباط برقرار کرده‌اند.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت این ارتباط، استفاده از ظرفیت موسیقی و سرودهای فاخر است و باید در زمینه تولید آثار موسیقایی و سرودهای اثرگذار، برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

تولید هزار محصول فرهنگی و هنری هدف‌گذاری شود

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه پاسداران با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات کنگره گفت: در کنار کتاب، باید تولید فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، کلیپ، انیمیشن، تندیس، سردیس، المان و نقاشی‌های دیواری نیز مورد توجه قرار گیرد.

آزادی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود حداقل ۲۰ درصد از شهدای استان دارای یک محصول فرهنگی و هنری باشند که در مجموع می‌تواند به تولید نزدیک به هزار محصول منجر شود؛ این محصولات می‌تواند از یک کتاب و فیلم مستند تا یک انیمیشن کوتاه یا کلیپ یک‌دقیقه‌ای را شامل شود.

وی با تأکید بر استفاده از زبان هنر برای روایت تاریخ دفاع مقدس در کردستان گفت: رویدادها و اتفاقات مهمی در استان رخ داده که باید با بهره‌گیری از زبان هنر برای نسل جدید بازگو شود و جزئیات زندگی شهدا و حماسه‌های دوران دفاع مقدس به شیوه‌ای جذاب و اثرگذار در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

آزادی همچنین بر تقویت تولید فیلم‌های کوتاه و مستند به جای تمرکز صرف بر تولید آثار سینمایی بلند تأکید کرد و افزود: تولیدات کوتاه و مستند می‌تواند با هزینه کمتر، تنوع بیشتر و قابلیت انتشار گسترده‌تر، مخاطبان بیشتری را با فرهنگ ایثار و شهادت و رویدادهای دفاع مقدس آشنا کند.