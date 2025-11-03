پاسداشت قهرمانان شاهرودی اعزامی به مسابقات آسیایی

محمد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان و شهرداری آئین باشکوه تجلیل و پاسداشت قهرمانان و کاروان اعزامی شهرستان شاهرود به مسابقات آسیایی بحرین ۲۰۲۵، در سالن آمفی‌تئاتر شهید بهشتی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور جمعی از مسئولان و چهره‌های ورزشی و اداری شهرستان برگزار شد، افزود: در بخش ویژه این آئین، از هلیا ابراهیمیان تکواندوکار ملی‌پوش و شایسته شاهرودی، عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و دارنده عنوان نایب‌قهرمانی جهان در بوسنی ۲۰۲۳، به عنوان نماینده افتخارآفرین استان سمنان در مسابقات آسیایی بحرین، با اهدا لوح و هدایایی تجلیل به‌عمل آمد.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود همچنین بیان کرد: برگزاری این آئین، بار دیگر نشان داد شاهرود خاستگاه استعدادهای درخشان و قهرمانانی است که با افتخار، پرچم تکواندو را در میادین ملی و بین‌المللی برافراشته نگاه می‌دارنn.