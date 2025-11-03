احتمال برگزاری دربی استقلال و پرسپولیس در دبی چند درصد است؟

به گزارش خبرنگار مهر، دربی رفت پایتخت در فصل جاری لیگ برتر بین پرسپولیس و استقلال ۱۴ آذرماه سال جاری در حالی برگزار می‌شود که هنوز تکلیف ورزشگاه محل برگزاری بازی مشخص نیست.

اوسمار ویه‌را انتخاب محل برگزاری بازی با استقلال را به هفته آینده موکول کرده است تا تمام تمرکز خود و تیمش را معطوف به بازی پیش رو با استقلال خوزستان نگه دارد.

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز پیشنهاد هیئت‌های فوتبال استان مرکزی و یزد را دریافت کرده است اما اختیار را به سرمربی تیم سپرده است تا او درباره تعیین محل میزبانی دیدار رفت دربی تصمیم گیری کند.

این در حالی است که شایعه‌ای مبنی بر ارائه پیشنهاد به مدیرعامل باشگاه جهت برگزاری دیدار با استقلال در دبی امارات مطرح شده بود که چنین موضوعی صحت ندارد و پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس هیچ نامه‌ای مبنی بر برگزاری دربی تهران در دبی امارات دریافت نکرده است و تصمیمی نیز برای معرفی میزبان دربی در یکی از ورزشگاه‌های خارج از کشور نیز وجود ندارد.

بنابراین دربی رفت تهران بین پرسپولیس و استقلال در کشور برگزار می‌شود و محل میزبانی نیز تا پایان آبان ماه اعلام می‌شود.