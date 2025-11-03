مدافع جنجالی استقلال بازی با الوحدات را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان رو در روی تیم الوحدات اردن در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر امان قرار خواهد گرفت.

پیش از این غیبت حبیب فرعباسی، روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت در این بازی قطعی شده بود. در همین حال عارف آقاسی مدافع استقلال در آستانه این بازی دچار سرماخوردگی شده و در این بازی نمی‌تواند آبی‌ها را همراهی کند.

این بازی از ساعت ۲۱:۴۵ و با قضاوت احمد عکاشه بن احمد العبادو از سنگاپور برگزار خواهد شد.