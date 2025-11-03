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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

مدافع جنجالی استقلال بازی با الوحدات را از دست داد

مدافع جنجالی استقلال بازی با الوحدات را از دست داد

مدافع تیم فوتبال استقلال به دلیل بیماری نمی تواند تیمش را در بازی با الوحدات اردن همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان رو در روی تیم الوحدات اردن در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر امان قرار خواهد گرفت.

پیش از این غیبت حبیب فرعباسی، روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت در این بازی قطعی شده بود. در همین حال عارف آقاسی مدافع استقلال در آستانه این بازی دچار سرماخوردگی شده و در این بازی نمی‌تواند آبی‌ها را همراهی کند.

این بازی از ساعت ۲۱:۴۵ و با قضاوت احمد عکاشه بن احمد العبادو از سنگاپور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6643746

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