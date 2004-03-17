ايستگاه متروي ميدان امام خميني تا بهارستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مدير عامل متروي تهران و حومه در مراسم افتتاح مسير امام خميني تا بهارستان راه اندازي اين خط را موجب كاهش بار ترافيكي منطقه 12 تهران دانست وافزود : با راه اندازي ايستگاههاي ملت و بهارستان ، طول خط 2 متروي تهران به 13 كيلومتر مي رسد .

مهندس هاشمي با بيان اينكه در سال 82 حدود 205 ميليون سفر با مترو انجام شده است ، افزود : تا كنون براي 450 ميليون سفر در حدود 300 ميليون ليتر سوخت صرفه جويي شده است .

وي افزود : هزينه ساخت يك پالايشگاه با ظرفيت 1 ميليون ليتر در روز معادل ساخت دو خط مترو است كه قطعا دو خط متروي تهران مي تواند روزانه 1 ميليون ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي كند .

مهندس هاشمي همچنين از آغاز فعاليت خط تجريش و پايان مناقصه خطوط 3 و 4 مترو خبرداد و اظهار داشت : با حمايت شهرداري امكان احداث خطوط ريلي به 163 كيلومتر و با 118 ايستگاه تا سال 1390 وجود دارد كه علاوه بر اين در صورت حمايت دولت نيز خطوط ريلي قابليت رسيدن به 220 كيلومتر با 130 ايستگاه را نيز خواهد داشت .

مدير عامل مترو خاطر نشان كرد : با حمايت دولت و شهرداري تهران سالانه مي توان حداقل 10 كيلومتر به طول خط ريلي اضافه كرد و با اجراي برنامه تصويبي امكان رسيدن طول خط به 160 كيلومتر با 120 ايستگاه وجود دارد .

هاشمي درخصوص بودجه پيشنهادي شركت مترو در سال 83 گفت : بودجه درخواست شده 150 ميليارد تومان است كه از اين ميزان 40 ميليارد تومان متعلق به بازپرداخت اعتبارات بوده و بايد توسط شهرداري انجام شود ، 20 ميليارد تومان براي بهره برداري از پروژه ها و مابقي نيز مربوط به توسعه مترو است و اين در حالي است كه پيش بيني مي شود شوراي شهر تهران با كمتر از 10 ميليارد تومان بودجه مترو موافقت كند .

وي در ادامه تصريح كرد : براي خريداري تجهيزات مترو مذاكراتي با شركتهاي آلماني ، كره اي ، چيني و ايراني شده كه به زودي قرارداد آن بسته خواهد شد.