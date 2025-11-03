حریق در بیمارستان بهارلو؛ حادثه بدون مصدوم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: ساعت ۱۳ امروز (دوشنبه) یک مورد حریق در طبقه سوم بیمارستان بهارلو به مرکز فوریتهای پزشکی تهران گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی و پشتیبانی اورژانس تهران بهصورت پیشگیرانه به محل اعزام شدند تا در صورت نیاز احتمالی، خدمات فوریتهای پزشکی در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
تبریزی با اشاره به جزئیات اعزام نیروها گفت: از سوی اورژانس تهران دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و دو خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه مصدومی نداشت و آتشسوزی با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی کنترل شد. از شهروندان تقاضا میشود نگران نباشند، اوضاع تحت کنترل کامل است.
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