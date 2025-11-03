«مسعود راسخی» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود راسخی با پیشنهاد استاندار هرمزگان و با حکم حسین ذوالفقاری نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهعنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان منصوب شد.
راسخی از مدیران باسابقه استان است و پیش از این مسئولیتهایی همچون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، معاون ادارهکل امنیتی استانداری، معاون فرمانداری، معاون ادارهکل امور اجتماعی و معاون دفتر برنامهریزی و تحول اداری استانداری هرمزگان را بر عهده داشته است.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان از نهادهای مهم در حوزه برنامهریزی، پیشگیری و مقابله با آسیبهای ناشی از مواد مخدر در استان است و انتصاب دبیر جدید این شورا با هدف تقویت برنامههای اجرایی و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای امنیتی، انتظامی و اجتماعی انجام میشود.
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