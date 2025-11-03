به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مبلغی در جمع کارکنان بنیاد شهید لرستان ضمن تبریک به مناسبت انتصاب آزادبخت بهعنوان مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، اظهار داشت: خبر انتصاب ایشان موجب خرسندی است، چرا که مدیری دلسوز، آگاه و کارآمد مسئولیتی خطیر را برعهده گرفته است و بیتردید حضور ایشان برای استان لرستان منشأ خیروبرکت خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه رفیع خانوادههای معظم شهدا در فرهنگ دینی، افزود: در ادبیات اسلامی، خانواده شهید بودن یک افتخار بزرگ است، امام سجاد (ع) نیز در خطبه معروف شام، از خانوادههای شهید اهلبیت (ع) بهعنوان مایه مباهات یاد کردند. جامعه باید این جایگاه را ارج نهد و ارزش آن را زنده نگه دارد، زیرا غفلت از این احترام، در واقع بیتوجهی به نعمتی الهی است.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: فلسفه وجودی بنیاد شهید تنها خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا نیست، بلکه یکی از رسالتهای مهم آن، ترویج و زنده نگهداشتن ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط بافرهنگ ایثار و شهادت است. بنیاد شهید باید این شعله را همیشه گرم و روشن نگه دارد.
آیتالله مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود بهضرورت تبیین فلسفه حیات و مرگ در جامعه پرداخت و گفت: فهم درست از زندگی و مرگ، زیربنای ایمان، تقوا و معنا در حیات انسانی است، برخی تصور میکنند این موضوع فقط در زمان جنگ اهمیت دارد، درحالیکه نگاه دینی به مرگ و زندگی، بنیان معنوی جامعه را میسازد.
وی با تأکید بر نقش عاطفه و انسانیت در پویایی جامعه، تصریح کرد: انسانی که احساس و عاطفه در او بمیرد، در واقع مردهای میان زندگان است. امروز در جهان شاهد مرگ احساس در رژیم اشغالگر قدس هستیم که بیرحمی و خشونت را به اوج رسانده است.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، افزود: اسلام بر پایه رحمت و عاطفه استوار است، اگر جامعهای عاطفه را از دست دهد، انسانیت نیز از میان میرود، ما باید نسلی عاطفی، آگاه و بیدار تربیت کنیم تا از مرگ احساس، مرگ عقل و مرگ بیداری در امان بماند.
آیتالله مبلغی، گفت: تکریم خانوادههای شهدا، در حقیقت تکریم خود جامعه است، زیرا جامعهای که خانواده شهید در آن محترم است، جامعهای زنده، استوار و دارای هویت دینی است.
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