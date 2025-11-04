به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری دوشنبه شب در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر این شهرستان اظهار کرد: حوزه گردشگری در شهرستان از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند به عنوان محرک اصلی، نقش حیاتی. در پویایی و رونق چرخه اقتصادی ایفا کند.

فرماندار گناوه بیان کرد: با توجه به اینکه ارکان توسعه شهرستان را بر محوریت ۴ حوزه تعریف کرده‌ایم که یکی از آنها گردشگری است، باید از همه ظرفیت‌های موجود و بخش خصوصی در جهت رساندن واقعی جایگاه آن برنامه ریزی کنیم.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: این جلسه تشکیل شده است تا با هم افزایی و همفکری اعضا با یک برنامه‌ریزی مدون و تدوین نقشه راه، نیازمندی‌ها و مشکلات حوزه گردشگری این شهرستان در نوروز گذشته احصا و شناسایی شود تا بتوان بر اساس یک برنامه جامع با اولویت بندی مسائل این حوزه را پیگیری و در نوروز سال آینده اجرایی کنیم.

وی افزود: بمنظور ارائه خدمات رسانی به مسافران و گردشگران در نوروز سال آینده، ستاد خدمات سفر این شهرستان تاکنون شش جلسه هدفمند برگزار کرده است.

مسائل فرهنگی در تعطیلات نوروز جدی گرفته شود

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در تعطیلات نوروز هموطنان زیادی از اقصی نقاط کشور با فرهنگ‌های مختلف وارد این شهرستان می‌شوند باید تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای مسائل فرهنگی توسط اعضای ستاد مدنظر قرار گیرد.

فرماندار گناوه بر استفاده از ظرفیت‌های بندر ریگ در حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر این شهرستان به بخش بندر ریگ نگاه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در روستاهای گردشگری جزیره جنوبی و شمالی توسط مجموعه دولت و سرمایه گذار به عمل آمده است که در رونق این منطقه و گردشگری این شهرستان اثرگذار است.

فرماندار گناوه بیان داشت: شهرستان به عنوان منطقه گردشگر پذیر، جایگاه خاصی در کشور دارد و باید با تمام توان از این فرصت نهایت استفاده را در زمینه توسعه و رونق بیشتر، اشتغال و درآمدزایی ببریم.