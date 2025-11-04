وجود ترکیبات شیمیایی غیرمجاز در برخی محصولات آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ساناز منصوری دارا، با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو به صورت مستمر بر تولید و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نظارت دارد، گفت: محصولات مجاز با برچسب ضوابط مشخص شناسایی و ثبت می‌شوند و بررسی‌های فنی برای شناسایی ترکیبات شیمیایی در این محصولات به‌طور مستمر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه برخی ترکیبات شیمیایی ممکن است اثرات مختلفی بر سلامت مصرف‌کنندگان و کارکنان آرایشگاه‌ها داشته باشند، افزود: سازمان غذا و دارو با انجام نمونه‌گیری‌های دوره‌ای و رصد داده‌های آزمایشگاهی، اطلاعات دقیق از وضعیت ترکیبات در محصولات آرایشی را جمع‌آوری می‌کند.

منصوری دارا تأکید کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به رعایت کامل ضوابط و استانداردهای سازمان غذا و دارو هستند و فرایند پایش و کنترل کیفیت این محصولات به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود.