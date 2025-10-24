به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، تعدادی از فرآورده‌های آرایشی با عنوان اسکراب، ماسک و محصولات لایه‌بردار به دلیل استفاده از ترکیبات تأییدنشده و درج مشخصات غیرواقعی، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

اسامی محصولات

- اسکراب زردآلو: ST. IVE’S

- نمک بدن: GLARIS

- ماسک لایه‌بردار ذغالی و طلایی (کلاژنی و ۲۴ عیار): HAPPY LADY

- ماسک نعنایی: PURE MINT

- ماسک لایه‌بردار: CHARCOAL COLLAGEN

- ماسک‌های ورقه‌ای HAPPY LADY با عصاره‌های ویتامین C، آلوئه‌ورا و نعنا

- ماسک ورقه‌ای VC FRESH MIX AMPOUL MASK از همین برند

سازمان غذا و دارو هشدار داد که مصرف این محصولات به علت ترکیبات ناشناخته و احتمال آلودگی می‌تواند سبب التهاب، حساسیت یا آسیب‌های پوستی شود.

همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این برندها در فروشگاه‌ها یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اعلام کرد با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، پیگیری و برخورد با عرضه‌کنندگان این محصولات در دستور کار قرار گرفته است.