به گزارش خبرنگار مهر، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانشجویان، دانش‌آموزان و مسئولان استان، مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز صبح امروز چهارشنبه ۱۳ آبان در میدان نقش جهان اصفهان آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در مراسم ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام می‌کنند.

این رویداد امسال با شعار "متحد و استوار در برابر استکبار" برگزار می‌شود که نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی به شمار می‌رود.

راهپیمایی عظیم از ساعت ۹ صبح با حرکت از ورودی‌های اصلی میدان نقش جهان – شامل میدان امام حسین (ع)، خیابان استانداری، گذر سعدی و چهارراه شکرشکن – آغاز شده و تا ساعت ۱۱ ادامه می‌یابد.

میدان به دو بخش ویژه برادران و خواهران تقسیم شده و حاشیه آن شاهد برپایی غرفه‌های فرهنگی، بصیرتی، هنری، روایتگری و پذیرایی است. محدودیت‌های ترافیکی موقت نیز از بامداد اعمال شده تا تسهیلات لازم برای این تجمع مردمی فراهم شود.

پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا ناجی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر رویکرد متفاوت امسال، اظهار کرد: برخلاف سال‌های گذشته که جنبه تشریفاتی داشت، امسال مراسم به صورت یک رویداد اجتماعی و مردم‌محور طراحی شده است.

سخنران اصلی مراسم، حجت‌الاسلام حاج‌علی حاجتی، امام جمعه موقت اهواز و نویسنده کتاب "عصر امام خمینی (ره) " خواهد بود.