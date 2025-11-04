خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ایران باشکوه و پرافتخار از دیرباز مهد پرورش دختران و پسرانی بوده است که با اتکا بر توان و تلاش خود در کانون گرم و صمیمی خانواده بالیدند و آرمان‌های بزرگ دینی و اخلاقی را دنبال کردند. دختران و زنان ایرانی همواره ثابت کردند که بر خلاف امیدواری دشمنان و بدخواهان، با حفظ حجاب و عفاف همه موانع را از پیش رو برداشتند و نگاهشان همیشه رو به قله‌های بالندگی و افتخار است. دانش‌آموزان نوجوان و جوان به تعبیر مقام معظم رهبری ثروت و سرمایه اصلی این مرز و بوم هستند لذا هوش و توان آنها همواره باید مورد توجه و حمایت و پشتیبانی مسئولان باشد. دانش‌آموزان این سرزمین بزرگی را ارج نهاده و قدر می‌دانند و همواره در پی دستیابی میهن به عظمت و شکوه هستند.

روحیه نشاط و بالندگی باید در همه دانش‌آموزان ساری و جاری باشد تا تیر خلاصی شود بر تلاش‌های شبانه‌روزی دشمنان که با ایجاد فضای مسموم و پاشیدن بذر ناامیدی در دل نوجوانان و جوانان ایرانی جلوی رشد و تعالی ایران اسلامی را بگیرند. آینده روشن کشور در دست همین دانش‌آموزان است که در پرتو تلاش و کوشش، نشاط و امیدواری در مسیر تحصیل علم و دانش و البته خودسازی و تهذیب نفس قدم بر می‌دارند و پرورش می‌یابند.

۱۳ آبان‌ماه روز مبارزه با استکبارستیزی و روز دانش‌آموز بهانه‌ای شد تا به سراغ یکی از دانش‌آموزان موفق استان چهارمحال و بختیاری برویم و با فعالیت‌ها و دغدغه‌هایش بیشتر آشنا شویم. «رقیه علیدوستی» که در گفتگویی تلفنی در مسیر بازگشت از دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان با مقام معظم رهبری به شهرکرد با ما همکلام شد، یکی از هزاران دختر بانشاط و بالنده این مرز و بوم است که با کمک خانواده و مدرسه توانسته است هویت ایرانی و اسلامی خود را به بهترین وجه بشناسد و افتخار کند و از هیچ تلاشی برای حفظ این هویت فاخر دریغ نورزد.

خبرنگار افتخاری رادیو، ۲ سال همکاری افتخاری با سیمای جهان‌بین، سفیر رسانه آموزش و پرورش استان، رتبه سوم کشوری در پرسش مهر، ۳ دوره متمادی رتبه اول سخنوری در جشنواره فرهنگی هنری امید فردا و دریافت لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش، برگزیده رویداد فرهنگی هنری ظفر، کسب رتبه‌های برتر در مسابقات و جشنواره‌های مختلف کتابخوانی، قصه‌گویی، سخنوری و ده‌ها عنوان دیگر بخشی از موفقیت‌ها و افتخارات رقیه علیدوستی در سال‌های اخیر در سطح استانی و ملی است.

* لطفاً خودتان را بیشتر معرفی کنید.

رقیه علیدوستی شهرکی متولد شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد، دانش‌آموز پایه یازدهم دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهرکرد هستم. از کودکی علاقه‌مند به گویندگی و خبرنگاری، تولید محتوا و کار رسانه‌ای بودم و چند سالی است که به عنوان سفیر رسانه آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری و خبرگزاری پانا به تولید محتوا و جهاد تبیین در زمینه دستاوردهای این نهاد مهم تعلیم و تربیت و سایر موضوعات و مباحث اطرافم می‌پردازم.

* چگونه به کار رسانه و خبرنگاری و گویندگی علاقه‌مند شدید؟

از دوران دبستان به کار اجرا در برنامه‌های مدرسه علاقه‌مند بودم و تشویق‌های مدیر و معلمان و البته حمایت و پشتیبانی پدر و مادرم باعث شد در این مسیر ماندگار شدم.

دوره راهنمایی بودم که جلسه‌ای در آموزش و پرورش به همراه جمعی از دانش‌آموزان نخبه و فعال و مستعد دعوت شدم و در این جلسه نکات بسیار جالبی در مورد کارهای رسانه و کارکردهای کار خبری شنیدم و جذب شدم. لذا به عنوان سفیر رسانه آموزش و پرورش کار خودم را آغاز کردم و این نوید را هم ما دادند که این نقطه آغاز برای ورود به صدا و سیما و پیگیری حرفه‌ای کار خبر و گویندگی است.

* هدف شما از ورود به عرصه رسانه و تولید خبر و گزارش چیست؟

بنده از کودکی بسیار خجالتی بودم و حتی وقتی معلم اسمم را می‌پرسید از فرط خجالتی بودن به گریه می‌افتادم و تا کلاس چهارم دبستان میکروفون به دست نگرفته بودم اما یک روز به یاد دارم برنامه صبحگاهی با کلاس ما بود و شب قبلش برادرم ابوالفضل که او نیز کار مجری‌گری و گویندگی می‌کند، قلق‌های اجرا را با من تمرین کرد و یاد گرفتم. آن صبحگاه وقتی که با انرژی و بانشاط برنامه را اجرا کردم بسیار مورد تشویق مدیر و معلمان و دانش‌آموزان قرار گرفتم و همین، نقطه آغاز کارم بود که از آن به بعد همه اجراها در مدرسه را بنده بر عهده گرفتم و حتی در جلسات مدرسه با پدرها و مادرها نیز اجرا می‌کردم و همیشه تشویق می‌شدم.

در زمینه خبرنگاری نیز، یک بخش مربوط به کنجکاوی و یک بخش مربوط به علاقه وافر به این کار بود که مرا جذب کرد. اولین فیلمی که ساختم درباره راهپیمایی ۲۲ بهمن بود که در کانال‌ها و بسترهای ارتباطی آموزش و پرورش و البته کانال‌های شهر کیان در سطح وسیع منتشر شد، این موضوع بسیار برایم شیرین و جذاب بود و باعث شد در این مسیر به اهداف بلند و رشد و پیشرفت روزافزون فکر کنم و بتوانم هم از لحاظ کیفی و هم کمی تولیداتم را افزایش دهم.

خوشبختانه در آموزش و پرورش این بستر برای ما فراهم شد که دوره‌های آموزشی بسیار خوب و مؤثری درباره مباحث تهیه خبر و تولید محتوا و کارهای رسانه‌ای برایمان برگزار شد و تولیدات ما سفیران رسانه به قدری پیشرفت داشت که گزارش‌های ما از شبکه جهان‌بین نیز پخش می‌شود.

* درباره حجاب خودتان بگویید که چرا چادر را انتخاب کردید.

چادرمان یادگاری از سوی مادرمان حضرت زهرا (س) است که امروز در سالروز شهادتشان قرار داریم لذا بنده به داشتن این پوشش و میراث منسوب به آن بانوی بزرگوار افتخار می‌کنم و قائلم که چادر همچون صدفی است که در و گوهر وجودی ما را از آفت‌ها حفظ می‌کند. خوشبختانه دوستان بنده هم اکثراً چادری هستند و همین امر باعث شد تصمیم بگیریم تحصیلات خودمان را در دبیرستان معارف اسلامی ادامه بدهیم.

در این دبیرستان بودند دانش‌آموزانی که در بیرون مدرسه پوشش چادر نداشتند اما برخی از آنها بعد از مدتی از دوستان و فضای معرفتی این دبیرستان تأثیر پذیرفتند و در بیرون از مدرسه نیز چادری شدند.

درواقع برنامه‌های متعدد و تأثیرگذار مذهبی و فرهنگی در این دبیرستان و همچنین طرح‌های انجمن اسلامی که به همت دانش‌آموزان اجرا می‌شود، برنامه‌های تلاوت قرآن و قرائت دعا و مناجات و … اثربخشی بالایی در ارتقا و تعمیق اعتقادات دینی همه ما داشته و کسانی هم که اعتقاد چندانی به چادر ندارند، به تدریج این حجاب برتر را آگاهانه و از روی معرفت انتخاب می‌کنند.

* از حس و حال دیدارتان با مقام معظم رهبری بگویید.

این اولین دیدارم با ایشان و آرزویی بود که برآورده شد، زمانی که چهره نورانی ایشان را دیدم حقیقتاً نه فقط من بلکه همه حاضرانی که منتظر ورود آقا بودیم منقلب و هیجان زده شدیم و همه ما مجذوب چهره نورانی و صدای آرامش‌بخش رهبرمان شده بودیم.

* ایشان چه توصیه‌هایی به دانش‌آموزان داشتند؟

نکاتی که فرمودند و ملکه ذهنم شد یکی توصیه ایشان به افزایش معرفت و اطلاعات از مسائل اساسی سیاسی امروز و دیروز و فردا بود. ایشان همچنین به پیشرفت علم در کشور تأکید داشتند و از ما دانش‌آموزان و دانشجویان انتظار دارند که حرکت پیشرفت علمی را در کشور شتاب ببخشیم.

نکته بعدی که فرمودند مربوط به حجاب بود که از ما خواستند دختران و بانوان اطرافمان را به مسئله حجاب توجه بدهیم و حجاب را یک مسئله دینی و زهرایی و زینبی بدانیم. ایشان به همه سفارش کردند که انس با قرآن کریم را فراموش نکنیم و قرآن را هر روز حتی به قدر نیم‌صفحه بخوانیم و ارتباطمان با معنویات را حفظ کنیم. ایشان معنا و مفهوم استکبار را برای ما تشریح کردند و از ما خواستند که تاریخ کشورمان را بیشتر مطالعه کنیم.

* نقش خانواده و پدر و مادر را در موفقیت خودتان چگونه ارزیابی می‌کنید.

خانواده در هر لحظه همراه و پشتیبان من هستند و شرایط را فراهم می‌کنند تا بتوانم فعالیت‌هایم را به پیش ببرم، اگر برنامه‌ای دعوت باشم مرا با عشق همراهی می‌کنند و بسیار همراهم هستند که همین تشویق‌ها و پشتیبانی‌ها آنها باعث همه موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایم چه در زمینه خبرنگاری، گویندگی و تولید محتوا و چه در زمینه تحصیلی شده است.

* از دغدغه‌های خودتان و دانش‌آموزان همسن و سال خودتان بگویید.

در اردوی چندروزه‌ای که این هفته در تهران بودیم دغدغه‌های خودمان را در اجلاسیه مجمع عالی بسیج دانش‌آموزی کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان بیان کردیم که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنده و دوستانم و همه دانش‌آموزان هم‌استانی مربوط به امتحانات نهایی است. از وزیر آموزش و پرورش این خواسته را داشتیم که آئین‌نامه امتحانات نهایی را ثابت نگه دارند و هر سال تغییر ندهند تا دانش‌آموزان بتوانند با برنامه‌ریزی منسجم خودشان را برای این امتحانات که نتیجه آن تأثیر مستقیم در رتبه کنکور دارد، آماده کنند.

مطالبه بعدی که با وزیر آموزش و پرورش مطرح کردیم درباره مافیای کنکور بود چرا که قبولی در کنکور به کتاب تست و کمک آموزشی نیاز دارد و در این وضعیت، بسیاری از دانش‌آموزان روستایی و عشایری و حتی شهری که توان مالی یا امکان خرید کتاب ندارند در این رقابت از سایرین عقب می‌مانند و موفق نمی‌شوند لذا باید تمهیدی اندیشیده شود که عدالت در همه جا برقرار شود.

* دانش‌آموز موفق از دیدگاه شما چه کسی است؟

کسی که هم در زمینه تحصیل سواد و دانش بدرخشد و بتواند دانسته‌های خود را در سایه تلاش شبانه روزی بالا ببرد و هم در زمینه پرورش علایق و استعدادهای خود کوشا باشد، دنبال علاقه خودش برود و بتواند با بهره‌گیری از تلاش و کوشش خودش خدمتی به مردم کند. همچنان که مقام معظم رهبری نیز به ما همین نکته را تأکید کردند که درسمان را خوب بخوانیم و فرمودند: «معرفت و آگاهی خود را افزایش دهید، حرکت علمی باید شتاب بگیرد».

* برای آینده خودتان چه افقی را در ذهنتان ترسیم کردید که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنید؟

بنده به معلمی علاقه وافر دارم و آرزو می‌کنم که معلم شوم و در کنارش کارهای گویندگی و خبرنگاری و کار رسانه را نیز انجام دهم و هدف والای من مؤثر بودن و خدمت به جامعه است.