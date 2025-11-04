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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۸

عباسی: ۴۷ نفر امسال در دریای مازندران غرق شدند

عباسی: ۴۷ نفر امسال در دریای مازندران غرق شدند

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، از غرق شدن ۴۷ نفر در سواحل دریای استان از آغاز طرح دریا در خرداد ماه تا پایان شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی، از غرق شدن ۴۷ نفر در سواحل دریای استان از آغاز طرح دریا در خرداد ماه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ خبر داد. وی گفت: ۴۷ نفر غرق شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۶۲ درصدی داشته است. از مجموع این ۴۷ نفر، ۴۲ نفر مرد و باقی زن هستند. همچنین ۸۵ درصد از این افراد غیر بومی بوده‌اند.

وی در ادامه افزود: شهرستان نوشهر با ۱۳ مورد غرقی بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق شدگی را در استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان‌های رامسر با ۷ مورد و بابلسر و تنکابن هر کدام با ۶ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند. در همین راستا، شهرهای ساری، جویبار و نکا هیچ مورد فوتی ناشی از غرق شدگی گزارش نکرده‌اند.

عباسی همچنین درباره ماه‌های حادثه‌خیز گفت: بیشترین تعداد غرق شدگان در ماه مرداد با ۱۷ نفر ثبت شده است. پس از آن، شهریور با ۱۶ نفر و تیر با ۱۳ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تنها یک مورد غرق شدگی در ماه خرداد به ثبت رسیده است.

وی به سنین بیشتر غرق شدگان نیز اشاره کرد و افزود: بیشتر افراد غرق شده در این مدت در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال بوده‌اند و تعداد آنها به ۱۸ نفر می‌رسد. کمترین تعداد غرق شدگان نیز متعلق به کودکان زیر ۱۰ سال است که تنها ۲ نفر بودند.

عباسی اظهار داشت: اکثر غرق شدگان با وجود هشدارها و توصیه‌های مکرر، در مناطق غیر ایمن و خارج از طرح‌های مشخص شده شنا کرده‌اند. دریای بی غریق آرزو نیست اگر بخواهیم. وی از مسئولان خواست تا اقدامات بیشتری در زمینه ایمن‌سازی سواحل و آموزش به شناگران انجام دهند.

کد مطلب 6644304

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