نوشهر رکورددار شمار غریق در دریای مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از شروع تا پایان طرح دریا تعداد ۸۶ نفر در سواحل دریای مازندران غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نشان نمی‌دهد.

وی یادآور شد: تعداد ۷۹ نفر از غرق شدگان مرد و ما بقی زن هستند و شهرستان‌های نوشهر با ۲۳، بابلسر با ۱۵ و محمود آباد با ۱۳ موردفوتی بیشترینو شهرهای جویبار و میاندرود هر کدام با یک مورد کمترین فوتی ناشی از غرق شدگی را داشتند.

عباسی افزود: از کل موارد غرق‌شدگی در چهار ماهه خرداد، تیر، مرداد، شهریور امسال، همگی در خارج ازطرح دریاجان باخته‌اند، ضمن اینکه ۷۵ درصد از غرق شدگان غیربومی و ما بقی بومی هستند.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارها بیشترین ماهی که در آن غرق شدگی اتفاق افتاد به ترتیب مربوط به شهریور ماه با ۳۰، مرداد با ۲۹، تیر با ۱۶ و خرداد با ۱۱ مورد به ثبت رسید.

به گفته وی، بیشتر غرق شدگان در سنین ۲۱ تا ۳۰ سال با ۳۲ مورد هستند و بعد از آن ۱۱ تا ۲۰ با ۲۰ مورد و ۳۱ تا ۴۰ با ۱۲ مورد غرقی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

عباسی افزود: در هفته اول مهر سالجاری تعداد ۹ نفر (همگی مرد) در دریای مازندران غرق شدند که این رقم در مدت مشابه سال قبل تعداد آن سه نفر هستند و از این تعداد در شهرستان‌های بابلسر سه نفر، ساری و چالوس هر کدام دو نفر، محمودآباد و عباس آباد هم هر کدام یک مورد به ثبت رسید.