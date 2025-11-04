حجتالاسلام قاسم شهریاری در گفت و گو با مهر از برگزاری دوره ملی آموزش «جایگاه حیا در سلامت روان خانواده» به صورت مجازی و در بستر اینترنت
خبر داد و افزود: این دوره شش ساعته که به صورت آفلاین ارائه خواهد شد، این امکان را برای شرکتکنندگان فراهم میآورد تا در هر ساعت از شبانهروز از محتوای آموزشی آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: ثبتنام در این دوره از ابتدای آبان ماه آغاز شده و مطالب آموزشی از ۲۵ آبان ماه در پلتفرم مجازی بارگذاری خواهد شد.
حجت الاسلام شهریاری بیان کرد: مباحث این دوره از منظر دینی، روانشناختی و جامعهشناختی مورد بررسی قرار میگیرد تا شرکتکنندگان با ابعاد مختلف موضوع حیا و تأثیر آن بر سلامت روان خانواده آشنا شوند.
وی ادامه داد: همچنین دو دوره دیگر با عناوین «صهیونیسم و تقابل با مهدویت» و «مطالبهگری در حکمرانی اسلامی» نیز در این مجموعه آموزشی ارائه شده است.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: دوره «صهیونیسم و تقابل با مهدویت» در قالب کلیپهای کوتاه چهار تا پنج دقیقهای و در مجموع ۶ ساعت تهیه شده و به پیشینه تاریخی صهیونیسم و تقابل آن با اسلام میپردازد.
حجتالاسلام شهریاری افزود: برنامههای حضوری این ستاد، ویژه کارکنان دستگاهها، مدارس و اقشار مختلف مردمی در حال برگزاری است و همچنین آموزشهای مجازی از طریق بسترهای اینترنتی و پیامرسانها بهصورت گسترده در دسترس عموم قرار دارد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی ادامه داد: علاقهمندان میتوانند برای شرکت در دورهها از طریق دو درگاه اینترنتی setad-abm.ir و amoozeshabm.ir اقدام کنند و ثبتنام در دورهها علاوه بر کسب آموزشهای لازم، در پرونده خدمتی کارمندان دولت قابل محاسبه است.
وی با اشاره به وقایع تاریخی ۱۳ آبان، بیان کرد: در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان کشور با تسخیر لانه جاسوسی، برگ زرینی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی رقم زدند.
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: انتقال این مفاهیم و آموزههای تاریخی به نسل امروز، اقدامی مهم برای استمرار فرهنگ انقلابی و حفظ بنیانهای نظام اسلامی به شمار میآید.
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