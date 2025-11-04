آثار هنرمندان ایرانی در ارمنستان به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، گالری اختصاصی انجمن هنرمندان ارمنستان در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، در روزهای ۱۶ و ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۴۰۴ میزبان آثار گروهی از هنرمندان ایرانی در نمایشگاهی با عنوان «یک دختر گمنام» (AN ANONYMOUS GIRL) شد.

در این نمایشگاه، ۳۳ هنرمند با آثاری در رشته‌های نقاشی، مجسمه، حجم، طراحی و موسیقی شرکت داشتند. همچنین در مراسم آغازین نمایشگاه، از ساز «صلح» و قطعه موسیقی «یک دختر گمنام» ساخته رایکا امرجی رونمایی شد. کیوریتوری این نمایشگاه را سپیده مهرگان بر عهده داشت.

مهرگان در بیانیه نمایشگاه «یک دختر گمنام» آورده است:

«وقتی دری را می‎کوبم، از مواجهه با غریبه‌ها نمی‌ترسم، چون من آموخته‌ام که آسیب‌های بیش‌تری می‌تواند از چهره‌های آشنا وارد شود. «یک دختر گم‌نام» (AN ANONYMOUS GIRL) برگرفته از نام یک رمان انگلیسی به قلم گریر هندریکس و سارا پکانن و روایتگر داستان دختر جوانی به نام «جس» (Jess) است که به دنبال هزینه بالای درمان خواهرش که دچار آسیب مغزی شده، تصمیم می‌گیرد در آزمایشی توسط روان‌شناس سرشناسی به‌نام دکتر شیلد (Dr.Shield) شرکت بکند. در این آزمایش، سه سوال مهم پرسیده می‌شود: آیا می‌توانید بدون حس پشیمانی و گناه دروغ بگویید؟ تاکنون به احساسات فرد مقابل خود عمیقاً لطمه‌ای زده‌اید؟ آیا همیشه مجازات باید متناسب با جرم باشد؟

شما دعوت شده‌اید به دنبال یافتنِ یک دختر گمنام برای شرکت در یک مطالعه در مورد اخلاق که توسط یک روان‌پزشک انجام شده است. غرامت سخاوتمندانه ناشناس‌بودن تضمین شده است.»

مرتضی اسدی، هنرمند ویژه و مهمان این نمایشگاه بود. دیگر هنرمندان شرکت‌کننده در نمایشگاه «یک دختر گمنام» عبارتند از: سمیه سبحانی، ساغر محمودی، سپیده مهرگان، ارشیا نادرپور، سمیرا یدامانی، مهساسادات رضوی، عاطفه سلیمانی، ساجده مهدی‌نژاد، حامد پاسبانی‌پورفرد، زهرا بابااحمدی، هانا محجوب لتحری، سیتا فغانی کله‌بستی، اسماعیل صبوری، مهسا بازماندگان‌لری، ساغر عطایی، رویا احمدی، هما حجازیان، مریم فودازی، ابوالفضل پوراسد، زاهده حسینی‌پو، عماد اناری بیدگلی، هانا شارونی، عاطفه مشتری، حسین قربان امرجی (رایکا امرجی)، غزل صرفی، مهشید تویر سیاری، مهران اعظمیان، بهار فروغی، معصومه نجفی، مهراد ملائی، نگار احدی‌نیا، پوپک توحیدی، سمیرا رونقی.

نمایشگاه گروهی «یک دختر گمنام» با مدیریت هنری سپیده مهرگان در گالری اختصاصی انجمن هنرمندان ارمنستان در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان (AT THE ARTISTS' UNION OF ARMENIA,YEREVAN) برگزار شد.