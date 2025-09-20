«رنگ و روایت» در ارمنستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی «رنگ و روایت» با حضور آثار ۸۶ هنرمند، به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و با مشارکت کانون فرهنگی هنری دایا و مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان، ۲۸ شهریور در مسجد کبود ایروان افتتاح شد.

این مراسم با پخش سرود ملی ارمنستان و ایران آغاز شد و با سخنرانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرد.

در پایان، حاضران از آثار هنرمندان بازدید کردند. نمایشگاه تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و در حاشیه آن، کارگاه‌های رایگان عروسک‌سازی، در روزهای ۲۹ تا ۳۱ شهریور برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صلح و روز استقلال ارمنستان برگزار شد و در آن، عروسک‌ها به‌عنوان «راویان صلح» در کنار سایر آثار هنری، پیام‌هایی از صلح درونی، صلح با محیط زیست و بازتاب جنگ را روایت کردند.

یک روز پیش از آن، در روز ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵)، نمایشگاه دیگری با عنوان «دوستی از طریق هنر» در محل انجمن هنرمندان ارمنستان افتتاح شد. این ۲ رویداد هنری، دومین مجموعه نمایشگاه‌های مشترک ایران و ارمنستان در سال جاری به شمار می‌روند که با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان در ایروان برگزار شدند.

در مراسم افتتاحیه، محمد اسدی موحد رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، در سخنانی با قدردانی از دولت و ملت ارمنستان به دلیل حمایت‌های مستمر از فعالیت‌های فرهنگی و هنری مشترک، بر اهمیت اشتراکات تاریخی و تمدنی دو کشور تأکید کرد.

وی افزود: پیشینه فرهنگی و تاریخی ایران و ارمنستان زمینه‌ای غنی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه فرهنگ و هنر فراهم آورده است و برگزاری چنین برنامه‌هایی پلی برای تحکیم دوستی میان دو ملت به شمار می‌آید.

اسدی موحد همچنین با اشاره به روز جهانی صلح بیان کرد: هنر و فرهنگ مرز نمی‌شناسند و می‌توانند ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند و پیام صلح و دوستی را به جهانیان منتقل سازند.

وی ضمن محکوم کردن سکوت قدرت‌های جهانی در برابر ظلم و جنایات علیه مردم فلسطین، به‌ویژه در غزه، اظهار کرد: ملت‌هایی که ریشه در فرهنگ و تمدن دارند، همواره صلح‌طلب و خواهان آرامش برای بشریت هستند؛ کسانی که دست به خشونت و کشتار می‌زنند، بیگانه با فرهنگ و تمدن‌ هستند.