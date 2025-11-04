اسامی تیم ملی دوومیدانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز جمعه ۱۶ آبان با برگزاری آئین افتتاحیه رسمی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز خواهد شد. در همین راستا کاروان‌های ورزشی از کشورهای مختلف جهان اسلام به‌تدریج عازم عربستان سعودی هستند.

کاروان دوومیدانی ایران نیز با ترکیبی از ورزشکاران زن و مرد در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. بر اساس فهرست نهایی اعزام علی امیریان در مواد ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر، محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه، زهرا نجفی در پرتاب نیزه، مهلا محروقی در پرتاب دیسک، مهسا میرزاطبیبی در پرش با نیزه، فاطمه محیطی‌زاده و صبا خراسانی در هفتگانه و همچنین ریحانه مبینی در پرش طول از جمله نمایندگان ایران هستند. البته گفته می‌شود که مبینی پیش از اعزام از حضور در مسابقات انصراف داده است.

در دوره گذشته این رقابت‌ها که به میزبانی ترکیه برگزار شد کاروان دوومیدانی ایران با ۱۶ ورزشکار شرکت کرد اما تنها دو مدال کسب شد. فرزانه فصیحی در ماده ۱۰۰ متر بانوان به مدال نقره و علی فتحی‌گنجی در پرتاب نیزه به مدال برنز دست یافتند.

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هر چهار سال یک‌بار با هدف تقویت تعامل و دوستی میان کشورهای مسلمان برگزار می‌شود.