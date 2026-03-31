۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۰

معدن، برای توسعه به چقدر سرمایه نیاز دارد؟

رئیس خانه معدن با بیان اینکه برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی نیاز به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری دارد که از این میزان ۲۱ میلیارد یورو باید صرف زیرساخت‌ها شامل انرژی، آب، تجهیزات و لجستیک شود.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای رسیدن به میانگین رشد ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن در برنامه هفتم، موجودی سرمایه بخش معدن باید به حدود ۶۵ میلیارد یورو افزایش یابد و برای این منظور به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خالص نیاز داریم.

وی افزود: این سرمایه‌گذاری به صورت افزایشی طی پنج سال برنامه توزیع شده است؛ به طوری که سال ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیارد یورو، سال ۱۴۰۴ هفت میلیارد، سال ۱۴۰۵ ده میلیارد، سال ۱۴۰۶ چهارده میلیارد و در سال پایانی برنامه، ۱۴۰۷، حدود ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری لازم است.

بهرامن تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری، حدود ۲۱ میلیارد یورو، صرف زیرساخت‌ها می‌شود که شامل انرژی، آب، تجهیزات معدن و زیرساخت‌های لجستیکی برای سه زنجیره فولاد، مس و سرب و روی است.

وی افزود: جزئیات زیرساخت‌ها به این صورت است که زنجیره فولاد ۳,۷۱۲ میلیون یورو، زنجیره مس ۱۲,۲۹۴.۵ میلیون یورو و زنجیره سرب و روی ۷۳۴.۵ میلیون یورو؛ علاوه بر این، زیرساخت‌های لجستیکی ۴,۲۹۵ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باقی‌مانده ۳۴ میلیارد یورو عمدتاً به سرمایه‌گذاری مستقیم در معدنکاری و فرآوری اختصاص دارد. این شامل اکتشاف و استخراج، توسعه واحدهای فرآوری و سایر زنجیره‌های معدنی مانند طلا، آلومینیوم، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، عناصر نادر خاکی، لیتیوم، نیکل و کانی‌های فلزات باتری است.

وی گفت: این ۵۵ میلیارد یورو تعهد دولت نیست و تأمین آن از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی پیش‌بینی شده است. در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها، بخش معدن می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد و موجب جهش در اکتشاف و ذخایر اثبات‌شده، توسعه معادن جدید، افزایش ارزش‌افزوده، رشد میانگین ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن، افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای شود.

سمیه رسولی

