معدن، برای توسعه به چقدر سرمایه نیاز دارد؟

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای رسیدن به میانگین رشد ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن در برنامه هفتم، موجودی سرمایه بخش معدن باید به حدود ۶۵ میلیارد یورو افزایش یابد و برای این منظور به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خالص نیاز داریم.

وی افزود: این سرمایه‌گذاری به صورت افزایشی طی پنج سال برنامه توزیع شده است؛ به طوری که سال ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیارد یورو، سال ۱۴۰۴ هفت میلیارد، سال ۱۴۰۵ ده میلیارد، سال ۱۴۰۶ چهارده میلیارد و در سال پایانی برنامه، ۱۴۰۷، حدود ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری لازم است.

بهرامن تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری، حدود ۲۱ میلیارد یورو، صرف زیرساخت‌ها می‌شود که شامل انرژی، آب، تجهیزات معدن و زیرساخت‌های لجستیکی برای سه زنجیره فولاد، مس و سرب و روی است.

وی افزود: جزئیات زیرساخت‌ها به این صورت است که زنجیره فولاد ۳,۷۱۲ میلیون یورو، زنجیره مس ۱۲,۲۹۴.۵ میلیون یورو و زنجیره سرب و روی ۷۳۴.۵ میلیون یورو؛ علاوه بر این، زیرساخت‌های لجستیکی ۴,۲۹۵ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باقی‌مانده ۳۴ میلیارد یورو عمدتاً به سرمایه‌گذاری مستقیم در معدنکاری و فرآوری اختصاص دارد. این شامل اکتشاف و استخراج، توسعه واحدهای فرآوری و سایر زنجیره‌های معدنی مانند طلا، آلومینیوم، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، عناصر نادر خاکی، لیتیوم، نیکل و کانی‌های فلزات باتری است.

وی گفت: این ۵۵ میلیارد یورو تعهد دولت نیست و تأمین آن از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی پیش‌بینی شده است. در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها، بخش معدن می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد و موجب جهش در اکتشاف و ذخایر اثبات‌شده، توسعه معادن جدید، افزایش ارزش‌افزوده، رشد میانگین ۱۳ درصدی ارزش‌افزوده بخش معدن، افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه منطقه‌ای شود.