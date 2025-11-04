صادقی: تاریخ بعد از جنگ ۱۲ روزه را باید به گونه دیگر نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور، صبح امروز (۱۳ آبان) در جمع مردم خراسان جنوبی در مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت رسول خدا (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: ان‌شاءالله همه ما فاطمی زیست کنیم، فاطمی بیندیشیم، فاطمی رفتار کنیم و فاطمی بمیریم.

وی افزود: حضرت صدیقه طاهره (س) در راه دفاع از ولایت در همه عرصه‌ها جهاد کرد؛ جهاد در خانه، مسجد، کوچه، سیاست و تبیین‌گری. بانویی که با وجود تمام رنج‌ها، هیچ‌گاه از مسیر ولایت جدا نشد و تمام توان خود را برای دفاع از ولی خدا به کار بست.

صادقی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) همه انواع جهاد را جز جهاد با شمشیر انجام داد، گفت: او کتک خورد، سیلی خورد، بازویش شکست و زیر لگد دشمنان قرار گرفت، اما لحظه‌ای از دفاع از ولایت عقب ننشست.

وی بیان کرد: حضرت زهرا (س) الگویی برای تمام زنان و مردان مؤمن در طول تاریخ است.

معاون قوه قضاییه با اشاره به ادامه راه فاطمی در میان نسل جوان کشور گفت:

دختران، پسران، نوجوانان و جوانان ما امروز فرزندان همان زهرا (س) هستند؛ همان بانویی که بازویش شکست اما دست از دامان ولایت برنداشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران نیز امروز در مسیر زهرا (س) و علی (ع) ایستاده و دست از ولایت برنخواهد داشت، ادامه داد: امروز ملت ایران دشمن را خوب می‌شناسد و می‌داند در برابر چه کسی ایستاده است.

به گفته وی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، از کودک و نوجوان تا پیر و جوان، نشان از بصیرت، ایمان و ولایت‌مداری این ملت دارد.

صادقی با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، علما، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی در راهپیمایی گفت: ملت ایران امروز آمده‌اند تا به حضرت زهرا (س) بگویند: ای بانوی بزرگ، اگر در آن روزگار تنها ماندی و کسی از علی (ع) حمایت نکرد، امروز ما ملت ایران پشت امام زمان خود ایستاده‌ایم و ولایت را تنها نمی‌گذاریم.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه فرمودند چرا مردم غدیر را فراموش کردند و از وظیفه‌شان در حمایت از ولایت دست کشیدند. اما امروز ملت ایران نشان داده‌اند که درس غدیر را فراموش نکرده‌اند و همواره در صحنه، پشتیبان ولایت فقیه و ادامه‌دهنده راه امام راحل و شهدا هستند.

معاون قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان گفت: امروز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز است؛ روزی که دانش‌آموزان مؤمن و شجاع کشور در سال ۱۳۵۷، در پاسخ به ندای رهبرشان امام خمینی (ره)، در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. آن روز، صحنه‌ای ماندگار از غیرت، ایمان و ایستادگی ملت ایران رقم خورد.

صادقی با اشاره به وضعیت امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تأکید کرد: امروز ملت‌های منطقه بیدار شده‌اند و می‌دانند که راه نجات، مقابله با استکبار و ایستادگی در برابر ظلم است. آمریکا در این منطقه دیگر آن قدرت گذشته را ندارد و ملت ایران با فریاد “الله‌اکبر” و “مرگ بر آمریکا” ثابت کرده که در مسیر عزت و استقلال، هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

صادقی ادامه داد: احسنت به ملت ایران که سیلی پشت سیلی به استکبار نواخته است و امروز در ۱۳ آبان بار دیگر غیرت خود را نشان داد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: از سال ۱۳۳۲ و کودتای ۲۸ مرداد تا سال ۱۳۵۷ آمریکا همیشه به ملت ایران ضربه زده و منابع این کشور را غارت کرده بود و نفت ایران را به عبارت ساده مفت می‌خریدند و در مقابل سلاح‌ها و… خود را با قیمت گزاف به ما می‌فروختند.

ذلت ایران در زمان پهلوی

صادقی تأکید کرد: در آن زمان حقوق یک افسر عالی رتبه ایران حدود ۵۰ دلار بود ولی حقوق افسران مستشار آمریکایی در ایران ۴ هزار دلار و این وضعیت ایران در زمان رژیم پهلوی بود.

وی بیان کرد: آمریکا در هر کشوری قدم گذاشت جز غارت و جنایت، دزدی اموال آن ملت و … چیزی بر جای نگذاشته که نمونه آن را در اشغال گری آمریکا در عراق می‌توان دید و از طرف دیگر با ایجاد داعش ۶ میلیون آواره در کشور سوریه به جای گذاشت.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: یکی از خدمات انقلاب اسلامی به ملت ایران این بود که دست جنایتکار آمریکا را از کشور ما کوتاه کرد که این اقدام با حرکت دانشجویان پیرو خط امام (ع) در اشغال سفارت آمریکا رخ داد.

ملت ایران یزید زمان را به خوبی شناخته است

صادقی با اشاره به اینکه امروز ملت ایران یزید زمان را به خوبی شناخته و در جنگ ۱۲ روزه در مقابل او ایستاد، گفت: ما در داخل با هم اختلافاتی داریم ولی به محض اینکه اسراییل به ایران تهاجم نظامی کرد یک دل در مقابل او ایستادیم.

وی افزود: افرادی که می‌خواهند با کمک نتانیاهو به پادشاهی برسند کور خوانده‌اند و بدانند ایران، ایران قبل از انقلاب نیست و یک رهبر حکیم و بصیر دارد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور یادآور شد: تنها راه پیروزی و موفقیت ملت ایران قوی شدن در بخش‌های مختلف است که این اقتدار را در حوزه نظامی به خوبی می‌بینیم.

ملت ایران حامی ارتش و سپاه است

صادقی با تأکید بر اینکه ملت ایران حامی ارتش، سپاه و وزارت دفاع است، اظهار کرد: ملت ایران در تشییع شهید سردار حاجی زاده و سایر شهدای جنگ ۱۲ روزه به خوبی این حمایت را نشان دادند.

وی ادامه داد: به نظر من تاریخ بعد از جنگ ۱۲ روزه را باید به گونه دیگری نوشت چرا که بعد از این اتفاق جوهر واقعی ملت ایران خود را نشان داد و پرچم ما در کشورهای مختلف بلند شد.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور یادآور شد: ما به آن منتقدی که در جنگ ۱۲ روزه جلوی دشمن ایستاد هم احسنت و آفرین می‌گوییم.

صادقی با تأکید بر اینکه دشمن تهدیدهای خود را همچنان ادامه می‌دهد، گفت: با این وجود الان دشمن حساب کار دستش آمده است چرا که خود اعتراف می‌کند که مقاومت همچنان زنده است.

وی یادآور شد: به دانش آموزان توصیه می‌کنم که فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی را بخوانند و در این زمینه با یکدیگر گفت و گو کنند چرا که ایشان سربلند و اقتدار ملت ایران را می‌خواهند.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهارکرد: این ملت زبونی و خواری را قبول نمی‌کند چرا که ذلت ناپذیری را از امام حسین (ع) آموخته است.