  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

نجات بیش از ۷۲۵۰ نفر از زیر آوار در جنگ تحمیلی سوم

نجات بیش از ۷۲۵۰ نفر از زیر آوار در جنگ تحمیلی سوم

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تشریح عملکرد امدادگران در حوادث و جنگ تحمیلی سوم گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر بیش از ۷۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و با اشاره به تقارن این ایام با میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، سه مفهوم «خدمت، مسئولیت و رحمت» را از مهم‌ترین پیام‌های این مناسبت‌ها دانست و گفت: شهیدان رجایی و باهنر به ما آموختند که ممکن است دوران مسئولیت کوتاه باشد، اما می‌توان با خدمت، صداقت، مردم‌داری و ایثار، ماندگار شد.

۷۲۵۰ نجات؛ روایت روزهای سخت امدادرسانی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به عملکرد امدادگران در جریان حوادث و جنگ اخیر گفت: در این ۴۰ روز، بیش از ۷۲۵۰ نفر زنده از زیر آوار نجات پیدا کردند و امدادگران علاوه بر عملیات نجات، در تفحص و انتقال پیکر شهدای حوادث نیز حضور داشتند.

وی افزود: در بسیاری از حوادث، امدادگران هلال‌احمر در کمتر از چهار دقیقه خود را به محل حادثه می‌رساندند و در سخت‌ترین شرایط، زیر بمباران و حملات موشکی، میدان را ترک نکردند.

کولیوند با تجلیل از جوانان هلال‌احمر خاطرنشان کرد: جوانان امدادگر، با وجود قرار گرفتن در معرض خطر، بدون ترس وارد میدان شدند و برای نجات جان مردم تلاش کردند.

بی‌طرفی بشردوستانه به معنای بی‌تفاوتی نیست

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر مسئولیت این جمعیت در عرصه بین‌المللی گفت: «بی‌طرفی بشردوستانه» به معنای بی‌تفاوتی نیست و هلال‌احمر نمی‌تواند در برابر جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه سکوت کند.

وی از پیگیری‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر برای دفاع از حقوق قربانیان جنگ خبر داد و بیان کرد: مستندات مربوط به آسیب‌های واردشده به مراکز درمانی، امدادی و زیرساخت‌های بشردوستانه به نهادهای بین‌المللی ارائه شده و مطالبه‌گری در این زمینه ادامه خواهد داشت.

کولیوند همچنین با اشاره به مسئولیت دوگانه جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: در داخل کشور وظیفه ما نجات جان انسان‌ها، کاهش آلام و حضور در کنار مردم است و در عرصه بین‌المللی نیز باید از حقوق بشردوستانه و حقوق قربانیان دفاع و مطالبه‌گری کنیم.

تقدیر از مردم و نجاتگران استان اصفهان

وی با اشاره به جایگاه اصفهان در تاریخ ایران اسلامی، اذعان کرد: اصفهان تنها با فرهنگ، هنر و تمدن شناخته نمی‌شود، بلکه ایمان، ایثار، مقاومت و فداکاری مردم این شهر نیز در تاریخ ماندگار است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به شرایط دشوار اصفهان در حوادث اخیر، از مردم، مدیران و امدادگران استان به دلیل مقاومت، شجاعت و حضور در میدان تقدیر کرد.

کولیوند همچنین تأکید کرد: وقتی لباس هلال‌احمر را بر تن می‌کنیم، دیگر تفاوتی میان افراد از نظر دین، مذهب، سن، جنسیت یا وضعیت مالی وجود ندارد؛ معیار ما انسانیت و نجات جان انسان‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «خط قرمز هلال‌احمر نجات جان انسان‌هاست»، خاطرنشان کرد: مسیر هلال‌احمر، مسیر خدمت است و امدادگران این جمعیت در روزهای سخت و روزهای شادی، در کنار مردم خواهند بود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم به پاس صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح یادبود، از مادران، همسران و فرزندان شهدای والامقام تجلیل شد.

کد مطلب 6932142
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها