به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابتهای قهرمانی کشور سبک شوتوکان WDSKO به میزبانی استان اصفهان و با حضور تیمهایی از استانهای مختلف کشور برگزار شد.
تیم شوتوکان داینامیک هرمزگان با حضور ۱۱ کاراتهکا در ردههای سنی ۹ تا ۴۵ سال در این رقابتها حضور یافت و در پایان موفق به کسب ۱۲ مدال شامل پنج مدال طلا، سه مدال نقره و چهار مدال برنز شد.
در بخش کومیته کیان رضایی، هومن ترکاشوند و محمدآروین اکبرمحمدی با کسب مقام نخست به مدال طلا دست یافتند. ابوالفضل ابراهیمیپور و بردیا صادقی نیز مقام دوم و مدال نقره را کسب کردند و سپهر موسویزادگان و امیرعباس زینالدینی در جایگاه سوم قرار گرفتند و صاحب مدال برنز شدند.
در بخش کاتا نیز علی زینالدینی و امیرعباس زینالدینی با کسب مقام نخست دو مدال طلای دیگر برای تیم هرمزگان به ارمغان آوردند و محمدرضا موسویزادگان و علیرضا علیزاده نیز با کسب مقام سوم مدال برنز این رقابتها را به دست آوردند.
هدایت تیم شوتوکان داینامیک هرمزگان در این مسابقات بر عهده خلیل هیتاوی و اتابک حاجبی بود و محمود مقبلی داور هرمزگانی نیز در این رقابتها به قضاوت پرداخت.
تیم شوتوکان داینامیک هرمزگان در پایان این رقابتها همچنین موفق به کسب کاپ اخلاق مسابقات شد.
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