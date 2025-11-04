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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

اجرای سرود شعار مرگ بر آمریکا توسط دانش آموزان یاسوجی

اجرای سرود شعار مرگ بر آمریکا توسط دانش آموزان یاسوجی

یاسوج-دانش آموزان یاسوجی با حضور در میدان هفتم تیر سرود مرگ بر آمریکا را سر دادند.

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کد مطلب 6644591

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