https://mehrnews.com/x39vrV ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵ کد مطلب 6644591 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵ اجرای سرود شعار مرگ بر آمریکا توسط دانش آموزان یاسوجی یاسوج-دانش آموزان یاسوجی با حضور در میدان هفتم تیر سرود مرگ بر آمریکا را سر دادند. دریافت 25 MB کد مطلب 6644591 کپی شد مطالب مرتبط حجتالاسلام سادات: مبارزه با استکبار جهانی جزء مبانی اعتقادی ما است فریاد استکبارستیزی دانشآموزان بهارستان در یومالله ۱۳ آبان آمادگی یاسوجی ها برای خلق حماسه حضور در یومالله ۱۳ آبان بیرجند در ۱۳ آبان؛ از فریاد «مرگ بر استکبار» تا خشم از آوارهای غزه حضور پرشور مردم مرزدار دهلران در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر تبریز آغاز شد فریاد استکبارستیزی مردم انقلابی شاهرود در ۱۳ آبان برچسبها یاسوج یوم الله 13 آبان راهپیمایی
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