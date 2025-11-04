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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

پیشرفت چشمگیر زورخانه بین‌المللی همدان؛ وعده افتتاح در آینده نزدیک

پیشرفت چشمگیر زورخانه بین‌المللی همدان؛ وعده افتتاح در آینده نزدیک

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از پیشرفت مطلوب زورخانه بین‌المللی همدان و احداث چهار زورخانه جدید در شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی پیش از ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی استان همدان اظهاکرد: پروژه زورخانه بین‌المللی همدان پیشرفت چشمگیری داشته و به زودی چهار زورخانه جدید در شهرستان‌های استان همدان احداث خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت جدی اداره‌کل ورزش و جوانان از این رشته گفت: همدان در ورزش‌های زورخانه‌ای از جایگاه ممتاز برخوردار است و تلاش می‌کنیم زیرساخت‌ها را در شهرستان‌ها گسترش دهیم.

حقیقی خاطرنشان کرد: در شهرهای رزن، بهار، تویسرکان و روستای دهفول نهاوند پروژه‌های جدید در حال اجراست که با بهره‌برداری از آنها، بخش بزرگی از نیازهای زیرساختی این رشته در استان رفع می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان همچنین از مراحل نهایی پروژه زورخانه بین‌المللی همدان خبر داد و تصریح کرد: نمای آجری و گنبد مجموعه تکمیل شده و با هماهنگی فدراسیون، مراسم افتتاح در سطح ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: تکمیل این پروژه آرزوی دیرینه خانواده ورزش همدان است و به‌زودی این مجموعه نماد ملی ورزش زورخانه‌ای ایران خواهد شد.

در مجمع سالیانه هیأت نیز عملکرد فنی و مالی سال ۱۴۰۳ به تصویب اعضا رسید و برنامه ادامه سال مورد تأیید قرار گرفت.

کد مطلب 6644739

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