به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا کرمی‌پور ظهر سه شنبه در مراسم پایانی راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر قنوات، با اشاره به اهمیت تاریخی این روز در حافظه ملت ایران گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر کشور است؛ تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در قیام ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ که هر سه نشانگر مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است.

وی با تبیین ابعاد تاریخی و سیاسی دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که تسخیر لانه جاسوسی، آغاز دشمنی آمریکا با ایران بود، در حالی که این سخن با واقعیت تاریخی سازگار نیست و دشمنی آمریکا با ملت ایران سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در زمان سلطنت پهلوی، با دخالت مستقیم در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد.

امام جمعه قنوات ادامه داد: در زمانی که نه جمهوری اسلامی وجود داشت و نه شعارهای انقلابی مانند «مرگ بر آمریکا» مطرح بود، آمریکا با توطئه و نفوذ سیاسی خود، مسیر استقلال ایران را سد کرد و مانع شکل‌گیری حکومت ملی شد و به همین دلیل، ریشه دشمنی‌های امروز باید در همان وقایع تاریخی جست‌وجو شود.

کرمی‌پور با اشاره به ماهیت جاسوسی و مداخله‌گرانه سفارت آمریکا در تهران گفت: محل مورد تسخیر دانشجویان در سال ۱۳۵۸ در حقیقت یک مرکز جاسوسی و هدایت عملیات ضدایرانی بود، نه یک سفارتخانه معمولی.

وی افزود: اسناد منتشرشده پس از تسخیر لانه جاسوسی به روشنی نشان داد که اقدامات آمریکا در ایران در چارچوب مأموریت‌های دیپلماتیک نبوده بلکه فعالیت‌های اطلاعاتی و ضدانقلابی در آنجا صورت می‌گرفت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش جوانان و دانش‌آموزان انقلابی در حوادث ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در این روز، تبلور روح مقاومت و بصیرت ملت ایران است که پس از گذشت بیش از چهار دهه همچنان زنده و پویا مانده است.

امام جمعه قنوات در بخش پایانی سخنان خود از حضور گسترده مردم، روحانیون، دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدارس شهر قنوات در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان قدردانی کرد و افزود: این حضور پرشور نشان‌دهنده استمرار روحیه انقلابی در میان مردم است و ثابت می‌کند که ملت ایران در دفاع از آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقابله با استکبار جهانی هیچ‌گاه عقب‌نشینی نخواهد کرد.