زنگ استکبارستیزی در مدارس با حضور استاندار نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبع همزمان با سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبارستیزی با حضور مسئولین در همه مدارس کهگیلویه وبویراحمد نواخته شد.

در این مراسم استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح سه اتفاق بزرگ تاریخی مناسبت‌های ۱۳ آبان، گفت: ۱۳ آبان سال ۵۷ رژیم پهلوی روز خونباری برای ملت ایجاد کرد و با به گلوله بستن دانش آموزان، جمعی کثیری از آنها را به شهادت رساند و باید همواره یاد و نام شهدای دانش‌آموز گرامی داشته شود.

یدالله رحمانی به تسخیر لانه جاسوسی به عنوان دیگر حادثه مهم در این روز اشاره کرد و اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام حادثه مهم ۱۳ آبان سال ۵۸ است و به همین مناسبت آن را روز مبارزه با استکبارستیزی نام‌گذاری کردند.

وی تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی به دلیل اهمیتی که این حادثه داشت از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند چرا که بساط و پایگاه جاسوسی آمریکا در ایران اسلامی برچیده شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تبعید امام راحل در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ رخ داد که پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی از همانجا شکل گرفت و به دلیل این سه مناسبت آن را یوم‌الله نام گذاری کردند و ملت ایران همه ساله در این روز با راهپیمایی خود، مشت محکمی را به دهان استکبار می‌زنند و استکبار ستیزی خود را به رخ جهانیان می‌کشانیم.

وی در این مراسم با بیان اینکه، دانش آموزان امروز، مدیران فردای کشور هستند با اشاره به این سه واقعه تاریخی و سرنوشت ساز روز ۱۳ آبان، دانش آموزان را به شناخت دقیق تاریخ و آمادگی برای مدیریت آینده کشور فراخواند.

رحمانی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، اظهار داشت: همواره باید آرمان‌ها و اهداف شهدای عزیز را سرلوحه کارها و برنامه‌های خود قرار دهیم.

وی با درود به روح امام راحل و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان برگ زرینی در تاریخ ایران و روزی است که ملت ایران با فریاد بلند، سلطه طلبی آمریکا را به چالش کشید و هیمنه پوشالی آن را فرو ریخت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از تاکیدات ریاست جمهوری بر وفاق ملی و عدالت اجتماعی، اظهار داشت: دولت وفاق ملی، شعار همدلی برای ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و با تکیه بر عقلانیت و مشارکت عمومی، مسیر پیشرفت و سازندگی کشور را هموار می‌کند.

وی تصریح کرد: شما دانش آموزان عزیز امروز در صف اول جهاد علمی و فرهنگی هستید و رسالت شما، شناخت دقیق تاریخ و تحلیل هوشمندانه مسائل روز است.

رحمانی با بیان اینکه، دانش آموزان مهم‌ترین نقش را در این برهه از زمان دارند، خاطرنشان کرد: باید خود را برای مدیریت آینده کشور در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی، دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی آماده کنید.

وی با تجلیل از معلمان و اساتید افزود: نقش شما پرچمداران اندیشه در تربیت دانش آموزان، نقشی بی‌بدیل است و مدیران نیز باید پاسدار ارزش‌ها و پیشبرندگان خدمت در عرصه‌های مختلف باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به غیرت، شجاعت و ویژگی‌های مردم کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این استان با برخورداری از مردمان نجیب و انقلابی و نیروهای انسانی پرورش یافته مکتب دین مبین اسلام، امروز می‌تواند با تداوم روحیه انقلابی، الگویی موفق از پیشرفت و بالندگی باشد.